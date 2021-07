Pokémon UNITE : Nigosier, build, compétences, objets et informations

Air Slash

Niveau 6

Has the user shoot out many blades of air while move backward to create distance. Deals damage to opposing Pokémon in the area of effect and reduces this move's cooldown when it hits.

Nigosier tire une salve de lames d'air laquelle lui permet de prendre du recul, tout en infligeant des dégâts aux Pokémon présents dans la zone d'effet. Si cette compétence touche un Pokémon ennemi, son temps de rechargement est réduit.