Pokémon UNITE : Absol, build, compétences, objets et informations

Présentation d'Absol dans Pokémon UNITE

Puissance ★★★★☆ Endurance ★★☆☆☆ Mobilité ★★★★☆ Scoring ★★★☆☆ Utilité ★☆☆☆☆ Difficulté" ★★★★★

Absol est un Pokémon capable de réduire la distance avec un adversaire en un instant et de lui infliger d'énormes dégâts.

Build recommandé pour Absol dans Pokémon Unite

Les compétences

Feint Niveau 1 Absol dashe en arc de cercle, attaquant les Pokémon adverses avec lesquels il rentre en contact. De plus, ce mouvement ignore les statistiques de défense et les boucliers des Pokémon touchés. Temps de recharge → 8 secondes

Pursuit Niveau 4 Absol se précipite vers l'emplacement désigné et charge rapidement un Pokémon adverse avec la prochaine attaque de base. Si l'attaque de base arrive de derrière, les dégâts sont augmentés et le temps de recharge de cette attaque est réduit. Temps de recharge → 5 secondes

Psycho Cut Niveau 6 Absol attaque grâce à des lames faites d'énergie psychique qui diminuent la vitesse de déplacement des Pokémon adverses touchés pendant une courte période. Augmente également les dégâts des attaques de base infligés au Pokémon affectés jusqu'à trois attaques après le coup. Temps de recharge → 7 secondes

Midnight Slash (Entailles Sombres) Compétence Unite Absol se déchaîne et lacère ses ennemis, finissant par libérer de puissantes lames d'énergie, infligeant des dégâts accrus aux Pokémon adverses, en plus de les repousser.

Les objets recommandés

Scope Lens Augmente les dégats des coups critiques des attaques de base. Plus l'Attaque du Pokémon est élevée, plus les dégâts sont importants. Float Stone Augmente la vitesse de déplacement de 10 % lorsque le Pokémon n'est pas en combat. Attack Weight Augmente de manière permanente l'Attaque lorsque en marquant des points.. Eject Button Téléportez-vous instantanément à un endroit spécifique proche.

Absol en vidéo dans Pokémon UNITE

est un combattant intéressant dans la composition d'une équipe pour, étant donné sa grande mobilité couplée à des dégâts importants. Grâce auproposé un peu plus bas, Absol sera particulièrement utile pour faire fondre les points de vie de vos adversaires, qu'ils soient seuls ou en groupe.Afin d'exploiter au mieux le potentiel d'dans, le Pokémon de type Ténèbres issu de la troisième génération, nous vous avons concocté leparfait, lequel vous permettra de sélectionner rapidement les meilleures compétences et d'équiper les objets les plus adéquats pour votre Pokémon appréciant les combats rapides et rapprochés.N'oubliez pas que cepourest basé sur la méta actuelle, en plus d'être subjectif et ne peut être en aucun cas pris comme une référence. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Tencent Games, cene soit plus aussi intéressant, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec notre guide poursur, tout en pensant à nous dire comment vous jouez votre Pokémon favori.