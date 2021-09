Pokémon UNITE : Mammochon, build, compétences, objets et informations

Présentation de Mammochon dans Pokémon UNITE

Puissance ★★★☆☆ Endurance ★★★★☆ Mobilité ★★☆☆☆ Scoring ★★☆☆☆ Utilité ★★★☆☆ Difficulté" ★★★☆☆

Mammochon charge avec ses attaques de glace polyvalentes capables de geler ses adversaires et de les empêcher de bouger.

Build recommandé pour Mammochon dans Pokémon Unite

Les compétences

Crocs Givre Niveau 5 Le lanceur utilise ses défenses glacées et projette en l'air le Pokémon adverse le plus proche de lui. Il lui inflige des dégâts et le gèle en même temps. Ensuite, après avoir choisi une direction, il le jette au sol en avant ou en arrière. Lorsque la cible est jetée au sol, les Pokémon adverses dans la zone d'effet subissent des dégâts et sont gelés pendant une courte durée.

Amélioration : agrandit la zone d'effet qui gèle les Pokémon adverses lorsque la cible a été jetée au sol. Temps de recharge → 8 secondes

Séisme Niveau 7 Le lanceur saute dans les airs dans la direction indiquée et atterit brutalement sur le sol, infligeant des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet et les attirant à lui.

Amélioration : quand la capacité touche sa cible, la vitesse de déplacement des Pokémon adverses est réduite pendant une courte durée, et la force avec laquelle ils sont attirés augmente. Temps de recharge → 7,5 secondes

Piétinement Massif Capacité Unité Le lanceur devient insensible aux contrôles de foule, et bondit à l'endroit indiqué. Il s'écrase au sol de manière répétée, inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet à chaque impact, et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Lorsqu'il s'écrase au sol pour la dernière fois, les Pokémon adverses dans la zone d'effet sont projetés dans les airs.

Les objets recommandés

Griffe Rasoir Augmente d'au moins 10 les dégâts infligés aux Pokémon adverses avec la prochaine attaque de base après avoir utilisé une capacité. Plus l'Attaque du Pokémon qui tient cet objet est élevée, plus l'augmentation est importante. Augmente d'au moins 10 les dégâts infligés aux Pokémon adverses avec la prochaine attaque de base après avoir utilisé une capacité. Plus l'Attaque du Pokémon qui tient cet objet est élevée, plus l'augmentation est importante. Bouclier de secours Quand le porteur utilise sa capacité Unité, lui et l'allié proche ayant le moins de PV gagnent un bouclier équivalent à 20 % de leus PV max respectifs. Quand le porteur utilise sa capacité Unité, lui et l'allié proche ayant le moins de PV gagnent un bouclier équivalent à 20 % de leus PV max respectifs. Bandeau Quand les PV du Pokémon tombent sous un certain seuil, il regagne 8 % des PV perdus jusque-là par seconde pendant 3 secondes. Quand les PV du Pokémon tombent sous un certain seuil, il regagne 8 % des PV perdus jusque-là par seconde pendant 3 secondes. Eject Button Téléportez-vous instantanément à un endroit spécifique proche. Téléportez-vous instantanément à un endroit spécifique proche.

Mammochon en vidéo dans Pokémon UNITE

est un combattant particulièrement important pour le bon équilibre d''une équipe pour, étant donné sa facilité de prise en main et les dégâts qu'il sera capable d'encaisser pour protéger ses coéquipiers. Mammochon sera le tank idéal pour engager des combats ou pour aider les Pokémon alliés dans la tourmente. Le, proposé ci-dessous, devrait vous permettre d'embêter vos adversaires tout au long d'une partie tout en apportant une protection fiable et durable à vos compagnons de jeu.Afin d'exploiter au mieux le potentiel de Mammochon dans, le Pokémon de type Glace et Sol issu de la quatrième génération, nous vous avons concocté leparfait, lequel vous permettra de sélectionner rapidement les meilleures compétences et d'équiper les objets les plus adéquats pour votre Pokémon appréciant les combats rapprochés.N'oubliez pas que cepourest basé sur la méta actuelle, en plus d'être subjectif et ne peut être en aucun cas pris comme une référence. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par Tencent Games, cene soit plus aussi intéressant, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article pour prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec notre guide poursur, tout en pensant à nous dire comment vous jouez votre Pokémon favori.