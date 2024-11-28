Pokémon GO : Le calendrier de décembre 2024 (Saison 17, Double Destinée)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 novembre 2024 à 16h13
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de décembre 2024 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de décembre 2024 (Saison 17, Double Destinée)
La dix-septième saison, Double Destinée, de Pokémon GO commence en décembre 2024, et le programme sera très chargé en raison de la multitude d'événements organisés à l'approche des fêtes de fin d'année. De belles surprises attendent les joueurs, par exemple la possibilité de fusionner Necrozma, mais aussi l'ajout d'un nouveau Pokémon Gigamax. Bien entendu, d'autres activités seront organisées pour clôturer 2024 et pour vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de décembre 2024 sur Pokémon GO.

Événements de décembre 2024 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de décembre 2024

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois de décembre 2024, vous pourrez affronter Regice Obscur dans les Raids Obscurs.

regice-obscur

Raids Légendaires 
  • Zacian, Zamazenta, Regieleki et Regidrago : du 27 novembre au 3 décembre
  • Genesect (Module Cryo) : du 3 au 12 décembre
  • Giratina (Forme Alternative) : du 26 décembre au 4 janvier 
Méga-Raids
  • Méga-Altaria : du 27 novembre au 3 décembre
  • Méga-Branette : du 3 au 12 décembre
  • Méga-Latios : du 12 au 19 décembre 
  • Méga-Latias : du 19 au 26 décembre
  • Méga-Blizzaroi : du 26 décembre au 4 janvier 
Heures de Raids
  • 4 décembre → Genesect Module Cryo
  • 11 décembre → Genesect Module Cryo
  • 18 décembre → Méga-Latios
  • 25 décembre → Méga-Latias
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 2 décembre → Carapuce
  • Lundi 9 décembre → Krabby
  • Lundi 16 décembre → Salamèche
  • Lundi 23 décembre → Hexagel
  • Lundi 30 décembre → Bulbizarre
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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