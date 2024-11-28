Pokémon GO : Le calendrier de décembre 2024 (Saison 17, Double Destinée)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de décembre 2024 de Pokémon GO.
La dix-septième saison, Double Destinée, de Pokémon GO
commence en décembre 2024, et le programme sera très chargé en raison de la multitude d'événements organisés à l'approche des fêtes de fin d'année. De belles surprises attendent les joueurs, par exemple la possibilité de fusionner Necrozma, mais aussi l'ajout d'un nouveau Pokémon Gigamax. Bien entendu, d'autres activités seront organisées pour clôturer 2024 et pour vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de décembre 2024 sur Pokémon GO
.
Événements de décembre 2024 sur Pokémon GO
Raids de décembre 2024
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois de décembre 2024, vous pourrez affronter Regice Obscur
dans les Raids Obscurs.
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Zacian, Zamazenta, Regieleki et Regidrago : du 27 novembre au 3 décembre
- Genesect (Module Cryo) : du 3 au 12 décembre
- Giratina (Forme Alternative) : du 26 décembre au 4 janvier
Heures de Raids
- Méga-Altaria : du 27 novembre au 3 décembre
- Méga-Branette : du 3 au 12 décembre
- Méga-Latios : du 12 au 19 décembre
- Méga-Latias : du 19 au 26 décembre
- Méga-Blizzaroi : du 26 décembre au 4 janvier
Lundis Dynamax
- 4 décembre → Genesect Module Cryo
- 11 décembre → Genesect Module Cryo
- 18 décembre → Méga-Latios
- 25 décembre → Méga-Latias
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 2 décembre → Carapuce
- Lundi 9 décembre → Krabby
- Lundi 16 décembre → Salamèche
- Lundi 23 décembre → Hexagel
- Lundi 30 décembre → Bulbizarre
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