Pokémon GO : Lokhlass Gigamax va faire son entrée au cours d'une Journée Combat Dynamax, les détails

Retrouvez les détails de la Journée Combat Dynamax amenant Lokhlass Gigamax et les Maxi Champis sur Pokémon GO dans cet article.
La famille des Pokémon Gigamax va s'agrandir sur Pokémon GO
, avec l'entrée fracassante de Lokhlass Gigamax au cours d'une Journée Combat. L'événement aura lieu le dimanche 8 décembre de 14 heures à 17 heures, et sera aussi l'occasion pour tous les joueurs de découvrir les Maxi Champis, un nouveau consommable. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Combat Dynamax introduisant Lokhlass Gigamax
ci-dessous.
Journée Combat Dynamax Lokhlass Gigamax
Nouveau Pokémon Gigamax
Lokhlass Gigamax
apparaîtra pour la première fois sous sa forme Gigamax dans les Combats Dynamax de niveau six. Les plus chanceux d'entre vous pourront même le capturer en version chromatique.
Nouveau consommable : les Maxi Champis
Un nouveau consommable sera disponible sur Pokémon GO,
le Maxi Champi
. Il vous permettra de doubler temporairement les dégâts infligés par les Attaques Immédiates, les Attaques Chargées et les capacités Dynamax de vos Pokémon Dynamax ou Gigamax. Lorsque vous utilisez un Maxi Champi, un minuteur indiquant la durée de l'effet se lance. Si vous cumulez plusieurs Maxi Champis, vous augmenterez la durée de l'effet, mais pas le bonus de dégâts.
Bonus d'événement
- La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600.
- Toutes les Sources d'Énergie accueilleront des Combats Gigamax.
- Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
- Les Particules Max obtenues aux Sources d'Énergie seront multipliées par huit.
Les bonus listés ci-dessous seront actifs le 8 décembre 2024 de minuit à 17 heures :
- Les Particules Max obtenues pendant l'exploration seront multipliées par deux.
- La distance à parcourir pour recevoir des Particules Max sera divisée par quatre.
Notez que pour bénéficier de ces bonus, il faudra d'abord collecter toutes les Particules Max disponibles dans le menu À proximité.
Billet d'événement
Pour 5 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement. En guise de récompense pour sa complétion, vous recevrez un Maxi Champi et 25 000 PX. En outre, les bonus suivants seront actifs :
- Les PX en récompense des Combats Dynamax seront doublés.
- La limite de collecte de Particules Max passera à 5 600.
Cette Étude ponctuelle sera disponible le dimanche 8 décembre 2024, de 14 heures à 17 heures, et comme d'habitude, vous pourrez offrir un billet avec les joueurs avec qui vous avez atteint le niveau d'amitié « Grands amis ».
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