Pokémon GO : L'événement Ma tasse de thé marquera l'entrée de Théffroi et Polthégeist, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Ma tasse de thé de Pokémon GO, introduisant Théffroi et son évolution Polthégeist.
Un nouvel événement de plusieurs jours se déroulera sur Pokémon GO
du mardi 3 décembre à 10 heures au samedi 7 décembre à la même heure
. Il vous permettra notamment de rencontrer pour la première fois sur le jeu les Pokémon Théffroi et Polthégeist, et pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Ma tasse de thé
ci-dessous.
Événement Ma tasse de thé, les détails
Nouveaux Pokémon
Théffroi, le Pokémon Thé Noir, et son évolution, Polthégeist
, apparaîtront pour la première fois sur Pokémon GO. 50 Bonbons seront nécessaires pour faire évoluer Théffroi en Polthégeist.
Bonus d'événement
- Dégâts bonus d'amitié ×2 lors des Raids.
- Poussières d'Étoile de Raids ×1,5.
Rencontres Encens
Les Pokémon listés dans cette section seront attirés par l'Encens durant les festivités. En outre, vous aurez plus de chances de les rencontrer dans leur version chromatique :
- Mystherbe
- Écrémeuh
- Apitrini
- Scrutella
- Funécire
- Fluvetin
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Ramoloss
- Nirondelle
- Parecool
- Skelénox
- Étourmi
- Toutombe
Raids
Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids, et pour la première fois sur Pokémon GO
, vous aurez une chance de croiser la route d'un Genesect (Module Cryo) chromatique.Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Viskuse mâle
- Viskuse femelle
- Théffroi
Raids de niveau cinq
Méga-Raids
- M. Mime de Galar
- Gueriaigle de Hisui
- Lestombaile
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous obtiendrez surtout des Poussières d'Étoile et des rencontres avec des Pokémon à l'affiche de l'événement Ma tasse de thé
.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible tout au long de celui-ci. Terminer les tâches vous permettra de recevoir des PX, des Poussières Étoile ainsi que des rencontres avec des Pokémon sur le thème de l'événement.
Défi de collection
Enfin, un Défi de collection sur le thème de l'événement sera également disponible, et vous récompensera d'une rencontre avec Théffroi.
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