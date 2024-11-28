Pokémon GO : L'événement Ma tasse de thé marquera l'entrée de Théffroi et Polthégeist, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 novembre 2024 à 13h45
Retrouvez les détails de l'événement Ma tasse de thé de Pokémon GO, introduisant Théffroi et son évolution Polthégeist.
Pokémon GO : L'événement Ma tasse de thé marquera l'entrée de Théffroi et Polthégeist, les détails
Un nouvel événement de plusieurs jours se déroulera sur Pokémon GO du mardi 3 décembre à 10 heures au samedi 7 décembre à la même heure. Il vous permettra notamment de rencontrer pour la première fois sur le jeu les Pokémon Théffroi et Polthégeist, et pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Ma tasse de thé ci-dessous.

Événement Ma tasse de thé, les détails

Nouveaux Pokémon

Théffroi, le Pokémon Thé Noir, et son évolution, Polthégeist, apparaîtront pour la première fois sur Pokémon GO. 50 Bonbons seront nécessaires pour faire évoluer Théffroi en Polthégeist.

theffroi-Polthegeist-entree-pokemon-go

Bonus d'événement

  • Dégâts bonus d'amitié ×2 lors des Raids.
  • Poussières d'Étoile de Raids ×1,5.

Rencontres Encens

Les Pokémon listés dans cette section seront attirés par l'Encens durant les festivités. En outre, vous aurez plus de chances de les rencontrer dans leur version chromatique :
  • Mystherbe
  • Écrémeuh
  • Apitrini
  • Scrutella
  • Funécire
  • Fluvetin

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Ramoloss
  • Nirondelle
  • Parecool
  • Skelénox
  • Étourmi
  • Toutombe

Raids

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids, et pour la première fois sur Pokémon GO, vous aurez une chance de croiser la route d'un Genesect (Module Cryo) chromatique.

Raids de niveau un
  • Viskuse mâle
  • Viskuse femelle
  • Théffroi
Raids de niveau trois
  • M. Mime de Galar
  • Gueriaigle de Hisui
  • Lestombaile
Raids de niveau cinq
  • Genesect (Module Cryo)
Méga-Raids
  • Méga-Branette

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous obtiendrez surtout des Poussières d'Étoile et des rencontres avec des Pokémon à l'affiche de l'événement Ma tasse de thé.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible tout au long de celui-ci. Terminer les tâches vous permettra de recevoir des PX, des Poussières Étoile ainsi que des rencontres avec des Pokémon sur le thème de l'événement.

Défi de collection

Enfin, un Défi de collection sur le thème de l'événement sera également disponible, et vous récompensera d'une rencontre avec Théffroi.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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