Pokémon GO : L'événement Jeune et sage est prévu pour décembre, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 décembre 2024 à 11h19
Retrouvez les détails de l'événement Jeune et sage, qui sera organisé en décembre 2024 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Jeune et sage est prévu pour décembre, les détails
La saison 17 Double Destinée de Pokémon GO vient à peine de commencer qu'un nouvel événement a déjà été annoncé. Jeune et sage se déroulera du mardi 10 décembre à 10 heures au samedi 14 décembre à 20 heures, et vous permettra notamment de rencontrer des Pokémon spécifiques en raid et d'en faire éclore par le biais des Œufs de 2 km. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Jeune et sage ci-dessous.

Événement Jeune et sage de Pokémon GO, les détails

Bonus d'événement

  • PX d'éclosion doublés.
  • PX en récompense des Combats de Raid doublés.

Raids

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront dans les Raids. Tous disposent d'une version chromatique, sur laquelle les plus chanceux parmi vous pourront mettre la main. 

Raids de niveau un
  • Lixy
  • Baggiguane
  • Ptyranidur
  • Brocélôme
  • Bébécaille
Raids de niveau trois
  • Alakazam
  • Gouroutan
  • Draïeul
  • Cerbyllin
Raids de niveau cinq
  • Genesect (Module Cryo) jusqu'au 12 décembre à 10 heures
Méga-Raids
  • Méga-Branette jusqu'au 12 décembre à 10 heures
  • Méga-Latios à partir du 12 décembre à 10 heures

Œufs

Les Pokémon suivants pourront éclore des Œufs de 2 km, parfois même en version chromatique :
  • Togepi
  • Debugant
  • Lippouti
  • Manzaï
  • Ptiravi
  • Goinfrex

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous permettra d'obtenir des rencontres supplémentaires avec les Pokémon à l'affiche au cours de l'événement Jeune et sage.

Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront également accessibles. Les terminer vous récompensera surtout de PX ainsi que des rencontres avec les Pokémon vedettes de cet événement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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