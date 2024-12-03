Pokémon GO : L'événement Jeune et sage est prévu pour décembre, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Jeune et sage, qui sera organisé en décembre 2024 sur Pokémon GO dans cet article.
La saison 17 Double Destinée de Pokémon GO
vient à peine de commencer qu'un nouvel événement a déjà été annoncé. Jeune et sage se déroulera du mardi 10 décembre à 10 heures au samedi 14 décembre à 20 heures, et vous permettra notamment de rencontrer des Pokémon spécifiques en raid et d'en faire éclore par le biais des Œufs de 2 km. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Jeune et sage
ci-dessous.
Événement Jeune et sage de Pokémon GO, les détails
Bonus d'événement
- PX d'éclosion doublés.
- PX en récompense des Combats de Raid doublés.
Raids
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront dans les Raids. Tous disposent d'une version chromatique, sur laquelle les plus chanceux parmi vous pourront mettre la main. Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Lixy
- Baggiguane
- Ptyranidur
- Brocélôme
- Bébécaille
Raids de niveau cinq
- Alakazam
- Gouroutan
- Draïeul
- Cerbyllin
Méga-Raids
- Genesect (Module Cryo) jusqu'au 12 décembre à 10 heures
- Méga-Branette jusqu'au 12 décembre à 10 heures
- Méga-Latios à partir du 12 décembre à 10 heures
Œufs
Les Pokémon suivants pourront éclore des Œufs de 2 km, parfois même en version chromatique :
- Togepi
- Debugant
- Lippouti
- Manzaï
- Ptiravi
- Goinfrex
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous permettra d'obtenir des rencontres supplémentaires avec les Pokémon à l'affiche au cours de l'événement Jeune et sage
.
Défis de collection
Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront également accessibles. Les terminer vous récompensera surtout de PX ainsi que des rencontres avec les Pokémon vedettes de cet événement.
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