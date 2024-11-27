Pokémon GO : La Journée d'Étude Apprentis dragons aura lieu en décembre, les détails

Retrouvez les détails de la Journée d'Étude Apprentis dragons de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO
s'apprête à organiser une nouvelle Journée d'Étude le 7 décembre 2024 de 14 heures à 17 heures
, suivant la thématique des Apprentis dragons. À cette occasion, les joueurs pourront rencontrer plusieurs Pokémon et participer à une étude ponctuelle payante. Des tâches d'étude de terrain devront être compléter pour déverrouiller certaines récompenses, et pour en savoir plus à propos de cet événement, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée d'Étude Apprentis dragons
ci-dessous.
Journée d'Étude Apprentis dragons, les détails
Pokémon vedette
En complétant les tâches d'étude de terrain de l'événement, vous recevrez des rencontres avec les Pokémon vedette listés dans cette section :
- Hypotrempe
- Kraknoix
- Tylton
- Venalgue
Les plus chanceux d'entre vous pourront même les croiser sous leur forme chromatique.
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, parfois même en version chromatique :
- Piafabec
- Yanma
- Carvanha
- Crabicoque
- Couaneton
- Opermine
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à une étude ponctuelle exclusive à l'événement. En terminant les tâches, vous aurez la possibilité de rencontrer plus souvent le Pokémon vedette de votre choix. Lorsque vous aurez complété la première étude, vous pourrez sélectionner un autre Pokémon vedette pour participer à une seconde étude ponctuelle :
- Hypotrempe
- Kraknoix
- Tylton
- Venalgue
Les Pokémon qui apparaîtront au cours de cette Étude ponctuelle auront autant de chances d'être chromatiques qu'au cours de l'étude de terrain de l'événement. Comme d'habitude, il sera possible d'offrir des billets aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié « Grands amis ».
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