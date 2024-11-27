Pokémon GO : Une Journée de Raids épique Necrozma Fusion sera organisée en décembre, les détails

Retrouvez les détails de la Journée de Raids Necrozma Fusion à venir sur Pokémon GO en décembre 2024 dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont déjà eu l'occasion en 2024 de rencontrer Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l'Aurore à travers la Fusion de Pokémon, et une nouvelle opportunité vous sera accordée le samedi 14 décembre de 14 heures à 17 heures
.
Journée de Raids Necrozma Fusion, les détails
Bonus d'événement
- Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l'Aurore apparaîtront plus fréquemment dans les Raids.
- Vous recevrez gratuitement jusqu'à cinq Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de sept Passes de Raid).
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Necrozma chromatique lors de Raids.
- La limite de Raids à distance passera à 20 du samedi 14 décembre à 1 h CET (le 13 décembre à 17 h PDT) au lundi 15 décembre 2024 à 4 h CET (le 14 décembre à 20 h PDT).
Billet d'événement
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet qui donne droit aux bonus suivants (qui seront actifs le samedi 14 décembre de 14 heures à 22 heures) :
- 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 15 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Fusion de Pokémon
La fusion de Pokémon
désigne le fait de combiner plusieurs Pokémon en un seul, plus puissant, et dont l'apparence est modifiée.
Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l'Aurore
En réunissant la quantité nécessaire d'Énergie fusion, il sera possible de fusionner Necrozma avec Solgaleo, afin de créer Necrozma Crinière du Couchant, ou avec Lunala, afin de créer Necrozma Ailes de l'Aurore.
- Fusionner Necrozma et Solgaleo → 1 000 Énergies fusion solaire, 30 Bonbons Necrozma, 30 Bonbons Cosmog.
- Fusionner Necrozma et Lunala → 1 000 Énergies fusion lunaire, 30 Bonbons Necrozma, 30 Bonbons Cosmog
Énergie fusion solaire et Énergie fusion lunaire
L'Énergie fusion solaire et l'Énergie fusion lunaire sont des substances de pouvoir extrêmement rares qui peuvent être utilisées afin de donner à Necrozma d'incroyables nouvelles formes. Pour en acquérir, vous devrez battre Necrozma Crinière du Couchant ou Necrozma Ailes de l'Aurore lors de Combats de Raid.
Effet Aventure : Choc Météore
Necrozma Crinière du Couchant
, la fusion de Necrozma et Solgaleo, connaîtra l'Attaque Chargée Choc Météore. L'Effet Aventure de Choc Météore pourra être activé en utilisant 3 000 Poussières Étoile ainsi que trois Bonbons Necrozma, afin de maîtriser la lumière du jour pendant 10 minutes.
Durant ce laps de temps, les Pokémon apparaissant généralement le jour seront attirés à proximité de vous, d'une façon similaire à l'effet de l'Encens. Notez également que les Pokémon qui évoluent exclusivement le jour seront capables d'évoluer même de nuit, si cet Effet Aventure est actif.
Parmi les Pokémon que vous pourrez rencontrer figurent notamment :
- Roucool
- Noadkoko d'Alola
- Solaroc
- Doudouvet
- Galvaran
- Ptyranidur
- Manglouton
- Rocabot
- Mimantis
Vous pourriez même rencontrer un Rocabot et le faire évoluer en Lougaroc Forme Crépusculaire si vous êtes chanceux. L'Effet Aventure de Choc Météore pourra être prolongé en dépensant des Poussières Étoile et des Bonbons Necrozma supplémentaires. Au moment d'étendre la durée de l'effet, vous pouvez choisir de le prolonger de 2 heures maximum, par tranches de 10 minutes. Vous pouvez ensuite de nouveau le prolonger, jusqu'à une durée maximale de 24 heures. Toutefois, Choc Météore ne peut être actif en même temps qu'un autre Effet Aventure, un Encens ou Encens d'aventure quotidienne, la Boîte Mystère ou le Sac de pièces.
Effet Aventure : Rayon Spectral
Necrozma Ailes de l'Aurore
, la fusion de Necrozma et Lunala, connaîtra l'Attaque Chargée Rayon Spectral.
L'Effet Aventure de Rayon Spectral pourra être activé en utilisant 3 000 Poussières Étoile ainsi que trois Bonbons Necrozma, afin de maîtriser le pouvoir lunaire pendant 10 minutes.
Durant ce laps de temps, les Pokémon apparaissant généralement la nuit seront attirés à proximité de vous, d'une façon similaire à l'effet de l'Encens. Notez également que les Pokémon qui évoluent exclusivement la nuit seront capables d'évoluer même le jour, si cet Effet Aventure est actif.
Parmi les Pokémon que vous pourrez rencontrer figurent notamment :
- Rattata d'Alola
- Mélofée
- Ossatueur d'Alola
- Hoothoot
- Zigzaton de Galar
- Séléroc
- Munna
- Amagara
- Rocabot
Vous pourriez même rencontrer un Rocabot et le faire évoluer en Lougaroc Forme Crépusculaire, si vous êtes chanceux. La durée de l'Effet Aventure de Rayon Spectral peut être étendue en dépensant des Poussières Étoile et des Bonbons Necrozma supplémentaires. Au moment d'étendre la durée de l'effet, vous pouvez choisir de le prolonger de 2 heures maximum, par tranches de 10 minutes. Vous pouvez ensuite de nouveau le prolonger, jusqu'à une durée maximale de 24 heures. Rayon Spectral ne peut être actif en même temps qu'un autre Effet Aventure, un Encens ou Encens d'aventure quotidienne, la Boîte Mystère ou le Sac de pièces.
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