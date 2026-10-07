Sakamoto Days Tome 23 disponible : Le passé de Shin refait surface en plein chaos !

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 23 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga Sakamoto Days, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte ».





À lire également Manga : Sakamoto Days, avis et découverte

Synopsis et avis du tome 23

a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Sakamoto Days, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.







Synopsis



Retour dans le passé de nos héros. Lors de sa toute première rencontre avec Sakamoto, le jeune Shin retrouve la trace de son père. L'émotion laisse rapidement place au désenchantement lorsque ce dernier fait preuve d'une froideur glaciale à son égard. Derrière cette attitude distante se cache néanmoins un plan d'une violence inouïe « son géniteur s'apprête à orchestrer un attentat à la bombe à bord d'un paquebot.

Le compte à rebours est lancé et la menace d'une explosion imminente fait monter la pression d'un cran. Pour secourir l'ensemble des passagers pris au piège, Sakamoto n'hésite pas à employer les grands moyens en déployant des techniques de combat totalement atypiques. Ce tome 23 referme la parenthèse sur les origines de la relation entre Shin et son mentor dans un enchaînement d'action survolté.

Avis



Ce tome 23 de Sakamoto Days s'avère particulièrement intrigant et apporte une vraie fraîcheur par rapport aux habitudes de la série. Une grande partie revient sur le passé de Shin, permettant de mieux comprendre son parcours ainsi que les raisons qui expliquent sa volonté de tuer à ce moment précis. Un passage captivant, qui développe le personnage en profondeur tout en s'intégrant naturellement au reste du récit.

La suite marque un tournant majeur grâce à un retournement de situation qui vient redistribuer les cartes et donner une nouvelle direction à l'histoire. Les affrontements prennent progressivement plus de place, tandis que le scénario gagne en complexité avec l'émergence d'une dimension plus politique. Certaines pages s'avèrent ainsi plus denses et demandent un peu plus d'attention, mais la lecture demeure fluide et accessible, même face à ces enjeux renforcés.

C'est précisément cet équilibre qui fait la force de ce volume. Sakamoto Days enrichit son univers et fait mûrir son intrigue sans jamais sacrifier le rythme survolté qui fait sa renommée. Ce vingt-troisième tome donne surtout envie d'en découvrir davantage, avec une dynamique renouvelée qui laisse entrevoir de belles perspectives. Une étape charnière qui confirme la capacité de la licence à renouveler son récit sans perdre son identité.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, vingt-deux tomes sont disponibles à un prix individuel de 6,90 €.





Pour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Sakamoto Days, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.