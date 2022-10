Manga : Sakamoto Days, avis et découverte

Synopsis

Qui peut se vanter d'être adulé et respecté par ses pairs, dans le monde entier, en qualité de tueur ? Taro Sakamoto a réussi cet exploit allant même jusqu'à devenir un assassin légendaire, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper par un sentiment tout aussi nouveau que légendaire qui n'est autre que... l'amour !



S'ensuit un défilé de changements en commençant par la retraite, puis le mariage et finalement la paternité. Serein et prêt à accueillir ces fluctuations radicales, il finit même par prendre... du poids. Sakamoto est aujourd’hui patron d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service… et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu’il passe à l’action !



l'avis de la rédaction

Le Manga

Scénariste : SUZUKI Yûto

SUZUKI Yûto Dessinateur : SUZUKI Yûto

SUZUKI Yûto Éditeur : (ja) Shûeisha / (fr) Glénat

(ja) Shûeisha / (fr) Glénat Type : Shonen

Shonen Genre : Comédie, Action

Habituellement réservé à un lectorat de sexe masculin et adolescent, leest un genre de manga accès sur l'action et les combats. Sans surprises, en adéquation avec son synopsis,s'accapare avec brio le genre. L'histoire nous est contée par chapitre représentant les péripéties quotidiennes de Sakamoto.Sakamoto Days ne laisse que très peu de temps au répit et les actions vont et viennent à l'unisson afin de garder le lecteur en éveil. Le protagoniste n'est, par ailleurs, pas des plus bavards. Ainsi, les changements de ton sont associés aux comiques de situation tandis que la narration approximativequ'ils soient amis comme ennemis. Finalement, c'est un réel enchevêtrement d'onomatopées en mesure de sonoriser les planches et rendre l'action plus immersive.La lecture des premiers tomes laisse percevoir les intentions del'auteur, sans pour autant en cerner le fil directeur.autour d'un personnage sur lequel nous découvrons pas à pas ses actions passées et les raisons qui poussent ces dernières à ressurgir.Pour finir, si le protagoniste se veut talentueux, à l'instar depour sa puissance, le contraste se fait sur l'intellect dequi, en prime de pouvoir rester discret sur ses agissements, n'associe pas l'action à la coïncidence.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement quatre tomes sont disponibles et àPour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Sakamoto Days, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max