Rave revient avec son Tome 7 : Quand humour et mystères rythment l'aventure

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 7





Synopsis



Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.La bataille pour la suprématie des ténèbres est lancée. Tandis que, Demon Card signe sa renaissance, menée désormais par Lucia, son nouveau roi. Les deux puissances maléfiques convergent vers Southernberg,Pris malgré eux dans ce violent conflit, Haru et ses amis découvrent avec effroi le village de Mildesta,. Face à ce désastre, le groupe n'a plus qu'une idée en tête : secourir les sirènes,

Bien moins sombre que les précédents tomes, ce septième volet se distingue par une approche résolument plus légère et humoristique, portée notamment par les expressions faciales exagérées et amusantes des protagonistes. Pourtant, malgré cette ambiance plus douce, l'histoire ne perd jamais de vue son objectif central. C'est également une excellente occasion de renforcer les liens avec les personnages, tout en mettant en lumière les nouvelles techniques et évolutions personnelles qu'ils ont développées suite aux événements passés.



Sans surprise, Haru et son groupe continuent d'aider spontanément ceux dans le besoin. Rapidement, les problèmes rencontrés se trouvent liés au Rave ou à DC, la guilde antagoniste renouvelée avec l'apparition du successeur de King. Ce tome respecte ainsi fidèlement les codes du manga, offrant une lecture fluide et agréable malgré certaines réactions parfois enfantines, témoignant des débuts prometteurs de l'auteur sans pour autant nuire à l'intérêt global du récit. Par ailleurs, la réédition de Rave en volumes plus grands permet de profiter pleinement des planches, améliorant sensiblement l'immersion dans l'univers créatif d'Hiro Mashima.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, sept sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.