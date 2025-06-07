Rave revient avec son Tome 7 : Quand humour et mystères rythment l'aventure
le 07 juin 2025 à 15h30
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Rave, avis et découverte».
De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga, une guerre faisait rage entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d'Overdrive, qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde et faisant tomber les Dark Bring dans l'oubli.
Ce n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que les Dark Bring revoient la lumière du jour, activé par les Demon Card, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.
Synopsis et avis du tome 7Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Rave, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
La bataille pour la suprématie des ténèbres est lancée. Tandis que la Brigade Doryu scelle une alliance sombre avec les Onigami, Demon Card signe sa renaissance, menée désormais par Lucia, son nouveau roi. Les deux puissances maléfiques convergent vers Southernberg, entraînant dans leur sillage Haru et ses compagnons.
Pris malgré eux dans ce violent conflit, Haru et ses amis découvrent avec effroi le village de Mildesta, désormais dévasté. Face à ce désastre, le groupe n'a plus qu'une idée en tête : secourir les sirènes, victimes innocentes de cette guerre impitoyable.
Avis
Bien moins sombre que les précédents tomes, ce septième volet se distingue par une approche résolument plus légère et humoristique, portée notamment par les expressions faciales exagérées et amusantes des protagonistes. Pourtant, malgré cette ambiance plus douce, l'histoire ne perd jamais de vue son objectif central. C'est également une excellente occasion de renforcer les liens avec les personnages, tout en mettant en lumière les nouvelles techniques et évolutions personnelles qu'ils ont développées suite aux événements passés.
Sans surprise, Haru et son groupe continuent d'aider spontanément ceux dans le besoin. Rapidement, les problèmes rencontrés se trouvent liés au Rave ou à DC, la guilde antagoniste renouvelée avec l'apparition du successeur de King. Ce tome respecte ainsi fidèlement les codes du manga, offrant une lecture fluide et agréable malgré certaines réactions parfois enfantines, témoignant des débuts prometteurs de l'auteur sans pour autant nuire à l'intérêt global du récit. Par ailleurs, la réédition de Rave en volumes plus grands permet de profiter pleinement des planches, améliorant sensiblement l'immersion dans l'univers créatif d'Hiro Mashima.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, sept sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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