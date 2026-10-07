Promise Cinderella : Le tome 9, avec un nouveau rival, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 9 de Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte ».

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Synopsis et avis du Tome 9

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

Le volume 9 de Promise Cinderella apporte un point final à l'intrigue secondaire concernant la geisha Kikuno, qui a permis à Hayame et Issei de mesurer leurs sentiments l'un pour l'autre. Ainsi, ce dernier est bien décidé à montrer son affection pour la jeune femme et lui prépare une fête d'anniversaire digne de ce nom : un dîner gastronomique sur un bateau de croisière et un collier comme cadeau.

Pour autant, ce rendez-vous ne se passe pas comme prévu, car un nouvel homme entre dans la danse : Tenma, l'héritier d'un palace et homme aussi beau que riche, a décidé de séduire Hayame afin de se rapprocher de Seigo, le frère d'Issei et propriétaire de l'auberge familiale. Arrogant et étalant son argent à tout moment, Tenma arrache le collier du cou d'Hayame et lui propose un jeu avant de le lui rendre... comme avait pu le faire Issei, à la suite de leur première rencontre.

Avis

Si le tome 9 du manga Promise Cinderella permet de conclure toute l'histoire autour de Kikuno, tout ne rentre pas encore dans l'ordre pour les protagonistes, qui peinent réellement à dévoiler et à assumer leurs sentiments pleinement. Malgré quelques séquences avec des signes d'affection, la relation entre Issei et Hayame n'est pas encore arrêtée, d'autant plus que l'arrivée de Tenma vient leur mettre des bâtons dans les roues.

Après Kikuno, c'est donc un autre personnage qui vient s'interposer entre les deux personnages principaux. Celui-ci est plutôt bien introduit dans l'intrigue et son profil est assez bien dépeint au fil des pages. Fort heureusement, Hayame ne se laisse pas faire et fait preuve d'un certain caractère face à cet homme, qui cherche à tout prix à la séduire. Reste à savoir comment Issei va réagir à toute cette affaire, lui qui se montre généralement jaloux et possessif envers Hayame. La réponse sera donnée dans le volume 10, qui doit paraître à la fin du mois de janvier 2027.

Remarquons que ce nouveau tome propose également trois petites histoires spéciales en complément. Celles-ci apportent des intrigues secondaires, principalement centrées sur Sakamura, une jeune femme étant sur le point de se marier pour l'argent afin de sécuriser son avenir. Ces appendices sont un ajout intéressant, mais absolument pas obligatoire pour toutes celles et ceux qui préfèrent se concentrer sur l'idylle entre Issei et Hayame.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement neuf tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €. La série complète comptera 16 volumes, selon les informations connues.

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Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel.