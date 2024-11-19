Manga : Promise Cinderella, avis et découverte



le 19 novembre 2024 à 17h30 Publié par Clémence Usseglio le 19 novembre 2024 à 17h30

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.