Manga : Promise Cinderella, avis et découverte

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Synopsis
Le manga Promise Cinderella nous invite à découvrir l'histoire d'Hayame Imai
, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années et qui est mariée. Malheureusement, sa vie se voit chamboulée du tout au tout lorsqu'elle apprend que son mari la trompe et demande le divorce.
Se retrouvant sans argent, après s'être fait voler son sac, et obligée de vivre dans la rue, Hayame fait une rencontre qui va tout changer... mais peut-être pas pour le mieux. En effet, un jeune lycéen fortuné, du nom d'Issei, la prend sous son aile. Toutefois, Hayame doit jouer « au jeu de la vie »
, qui lui impose des défis, tels que « Mettre la honte à la star du jour pour 200 000 yens », afin de rembourser sa dette auprès d'Issei
. Un jeu qui réservera, sans doute, son lot de risques et périls...
L'avis de la rédaction
Le premier tome du manga Promise Cinderella, d'Oreco Tachibana, pose assez bien les bases de l'intrigue
, notamment en montrant légèrement le caractère d'Hayama mais aussi celui d'Issei. La dynamique de ce duo n'est, pour autant, pas encore très claire, tant la deuxième partie de l'œuvre est centrée sur une succession de petits défis et non pas sur la relation des deux personnages à proprement parler. Néanmoins, cela est tout à fait normal puisqu'il ne s'agit que des premières pages de cette série, qui s'est écoulée à plus de quatre millions d'exemplaires au Japon et qui compte 16 tomes au total, selon les informations connues.
Ainsi, l'histoire de Promise Cinderella reste encore très floue
. Difficile de connaître les véritables motivations d'Issei, qui semble cacher un certain mal-être, mais aussi ce que l'avenir réserve à notre chère protagoniste, qui possède un caractère bien trempé et peut se montrer un tantinet intrépide par moments. À la fin du tome, nous nous retrouvons aussi frustrés qu'intrigués. Nous espérons, de ce fait, vivement que le prochain tome, soit le deuxième, épaissira davantage l'histoire ainsi que la relation entre Issei et Hayama, qui manque, à l'heure actuelle, de véritables contours.
À propos de l'aspect visuel de Promise Cinderella, Oreco Tachibana propose des dessins très modernes, avec un certain réalisme
, sans pour autant verser dans l'empilement de détails, que ce soit au niveau des personnages ou de l'environnement. Les cases sont, alors, aérées, ce qui rend la lecture très agréable. Le jeu de contraste est plutôt intéressant, mais nous retiendrons principalement les expressions des visages et la mise en valeur des yeux, qui transmettent avec une belle justesse les émotions des personnages.
Le Manga
- Auteur : Oreco Tachibana
- Traducteur : Anne-Sophie Thévenon
- Éditeur : (fr) Glénat
- Type : Shojo
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement un tome est disponible et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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