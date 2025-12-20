iiyama G-Master : les écrans à viser pour profiter de Battlefield 6 et Black Ops 7



le 20 décembre 2025 à 10h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 20 décembre 2025 à 10h00

Un bon moniteur change tout sur un FPS nerveux. Voici une sélection neutre et claire des Clans iiyama G-MASTER, pensée pour jouer confortablement à Battlefield 6 et Black Ops 7 sans se perdre dans les fiches techniques. Entre le retour en force des FPS compétitifs et des consoles qui tirent parti de l'HDMI 2.1, avec l'aide d'iiyama nous avons remis de l'ordre dans les Clans iiyama G-MASTER.