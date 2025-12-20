iiyama G-Master : les écrans à viser pour profiter de Battlefield 6 et Black Ops 7

Un bon moniteur change tout sur un FPS nerveux. Voici une sélection neutre et claire des Clans iiyama G-MASTER, pensée pour jouer confortablement à Battlefield 6 et Black Ops 7 sans se perdre dans les fiches techniques. Entre le retour en force des FPS compétitifs et des consoles qui tirent parti de l'HDMI 2.1, avec l'aide d'iiyama nous avons remis de l'ordre dans les Clans iiyama G-MASTER.
Forte de plus de 50 ans d'expertise dans l'affichage, iiyama
a progressivement étendu son savoir-faire au gaming avec ses Clans iiyama G-MASTER
, développée pour accompagner l'évolution des besoins des joueurs. Elle l'a progressivement faite évoluer avec une philosophie simple : offrir une image précise, réactive et stable, tout en maintenant une fiabilité éprouvée au fil des décennies.
La marque mise sur un design classique et équilibré, tout en privilégiant la constance et la précision de ses dalles. Les technologies de synchronisation comme NVIDIA G-SYNC
ou FreeSync Premium
, qui optimisent la fluidité en fonction du comportement des cartes graphiques Nvidia et AMD, renforcent cette volonté de proposer une expérience nette et confortable.
Entre la montée en puissance des FPS compétitifs et l'arrivée des consoles équipées de HDMI 2.1
, la gamme G-Master
s'adresse aux joueurs souhaitant combiner performance, immersion et maîtrise. L'objectif dépasse les seules spécifications techniques : permettre à chacun de profiter pleinement de ses jeux et de viser la victoire dans les meilleures conditions.
Clan Black Hawk, l'entrée de gamme simple et efficace
Le clan Black Hawk
constitue la porte d'entrée de l'univers gaming d'iiyama. Il vise les joueurs occasionnels ou ceux qui souhaitent s'équiper pour une première configuration tout en maîtrisant leur budget. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz
et une compatibilité G-SYNC
, ces écrans offrent une fluidité largement supérieure à celle d'un moniteur classique.
Le modèle 27 pouces G2741QSU-B1
tourne autour de 159 €
et offre un excellent point de départ pour profiter des FPS modernes dans de bonnes conditions visuelles, sans investissement démesuré.
Le clan Red Eagle, la performance accessible et polyvalente
Positionnés au-dessus des Black Hawk, les Red Eagle
représentent le milieu de gamme d'iiyama. Plus polyvalents, ils proposent des fréquences d'affichage supérieures et des caractéristiques adaptées aux joueurs compétitifs. Capables d'atteindre jusqu'à 240 images par seconde
, ils apportent une réactivité appréciable sur les FPS rapides.
La compatibilité NVIDIA G-SYNC
et FreeSync
assure une image fluide, sans artefacts, même lorsque la cadence varie d'une scène à l'autre.
Dans cette gamme, le modèle à retenir est désormais le GB2771QSU-B1
puisqu'il s'agit d'un écran QHD 200 Hz
proposé à seulement 199 € TTC
. Il offre un excellent compromis entre précision et fluidité, parfait pour les jeux compétitifs comme Call of Duty
ou Battlefield
, tout en conservant une belle netteté sur les productions plus immersives comme Starfield
ou Cyberpunk 2077
.
Les tarifs restent accessibles avec environ 119 €
pour un 24 pouces, 149 €
pour un 27 pouces, et moins de 200 €
pour un modèle QHD performant comme le GB2771QSU-B1. Un positionnement prix/performances qui explique le succès du clan Red Eagle.
Gold Phoenix, la gamme avancée pour les joueurs exigeants
Placée au sommet de l'offre G-Master, le clan Gold Phoenix
cible les joueurs avancés ou semi-professionnels. Elle mise sur la précision, l'immersion et la fluidité, avec des performances optimisées pour les scènes rapides.
Les modèles actuellement disponibles comme le GB3290QSU-B1
ou le GB2795HSU-B1
atteignent jusqu'à 280 Hz
, ce qui assure un mouvement particulièrement fluide sur les FPS compétitifs tout en conservant un haut niveau de précision dans les jeux solo. Enfin, le QHD
renforce l'immersion en ajoutant un supplément de netteté très appréciable.
De plus, iiyama prépare l'arrivée du GB2791QSU-B1
, un modèle qui inaugure la nouvelle génération Gold Phoenix 91-5
. Cet écran QHD 320 Hz
vise les joueurs en quête de réactivité tout en restant adapté aux créatifs et aux usages console grâce à une connectique complète.
Il proposera un port USB-C 15 W
, de l'HDMI 2.1 VRR 320 Hz et du DisplayPort 320 Hz
, ainsi qu'une compatibilité NVIDIA G-SYNC
pour maintenir une image stable en toutes circonstances. Affiché autour de 299 € TTC
, il offre une alternative très compétitive face aux écrans OLED QHD 360 Hz qui avoisinent les 700 - 800 €
. Notez toutefois que sa disponibilité est prévue pour fin janvier
, marquant une nouvelle étape dans l'évolution de la gamme Gold Phoenix.
S'il ne fallait en retenir que deux ?
GB2771QSU-B1
– 27 pouces QHD 200 Hz Ce modèle représente le meilleur équilibre entre précision, vitesse et prix. Ses 200 Hz
assurent une excellente réactivité, tandis que le QHD
permet de profiter pleinement des grands jeux narratifs et des FPS modernes. À 199 € TTC
, il offre l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.
GB3261UHSCP-B1
– 32 pouces 4K polyvalent, dot de deux entrées HDMI ready for consol VRR (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz)
et
d'un commutateur KVM
, ce modèle se positionne comme un véritable moniteur hybride. Il excelle aussi bien en jeu qu'en création de contenu, grâce à sa précision d'affichage et sa capacité à contrôler deux appareils avec un seul clavier et une seule souris. Proposé autour de 360 €
, il s'impose comme un choix idéal pour alterner entre productivité, retouche, création et sessions gaming.
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