Fortnite Saison 7 Chapitre 2 - Tous les défis & quêtes

Tous les défis Fortnite saison 7

Défis hebdomadaires

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les joueurs deont accueilli, ce 8 juin 2021 dans la matinée, la septième saison du chapitre 2 du battle royale. Au programme, en plus d'un nouveau Passe de combat, de nouvelles zones sur la carte ou encore de nouvelles mécaniques de jeu,. Si le passage entre la saison 4 et 5 avait bousculé les joueurs dans la façon de procéder, cette fois-ci, aucun changement majeur n'est à noter, contrairement au Passe de combat.Ces défis permettent donc de récupérer de l'XP, en grande partie pour progresser dans le Passe de combat de la saison 7 (vendu pour 950 V-bucks), et débloquer les nombreux cosmétiques et variantes qui vont avec.De ce fait, tous les jeudis à partir de 16 heures, une nouvelle série desera disponible, permettant de récolter un nombre non négligeable d'XP. De temps à autre, Epic Games lancera également des événements avec, parfois, des défis spéciaux, pour engranger toujours plus d'XP pour le Passe de combat, cher aux yeux des joueurs deAvec tous cesà réaliser, sans oublier de potentiels défis secrets ou d'autres qui ne sont pas très clairement indiqués en jeu, nous vous proposons une liste ci-dessous qui regroupe, qui se nomme Invasion, afin de ne pas perdre une miette.Cet article sera mis à jour au fur et à mesure. Si vous faites face à une quête que vous n'arrivez pas à valider, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire.