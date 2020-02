Fortnite Saison 2 Chapitre 2, tous les défis

Vous retrouverez dans cet article l’entièreté des défis proposés par Epic Games pour la Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite.

Tous les défis Fortnite, Saison 2, Chapitre 2

Défis Hebdomadaires

Semaine 1 : Mission Briefing de Brutus

Défis Spéciaux

La Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite est disponible depuis ce 20 février, et apporte quelques changements. Cependant, l'une des choses qui ne changent pas est bel et bien le Passe de combat, permettant aux joueurs qui l'achètent d'obtenir de nombreuses récompenses exclusives. Pour mettre la main sur ces dernières, il faut impérativement réussir lesque propose Epic Games, afin de gagner de l'expérience et donc gagner des paliers.Chaque semaine, de nouvelleshebdomadaires comportant dessont proposées aux joueurs. Tantôt faciles, tantôt plus compliqués, nous vous apportant un peu d'aide pour lesles plus difficiles dans nos guides, qui sont bien évidemment disponibles ci-dessous. De plus, Epic Games aime surprendre sa communauté. De ce fait, de temps à autre, dessupplémentaires sont disponibles, faisant parfois référence à des personnages de la culture populaire. Ces derniers sont également à retrouver ci-dessous.À noter que vous retrouverez les défis détaillés en cliquant sur le lien de chaque défis.