Liberté pour les nounours, défi caché

Une série de défis cachés est apparue dans Fortnite, et l'un de vous demande de rendre la liberté aux nounours.

Rendre la liberté aux nounours

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Suite à la mise à jour 12.40 implantée ce mercredi 15 avril sur les serveurs, les joueurs depeuvent prendre part à un nouveau défi caché. Celui-ci permet notamment de récolter de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer toutes les récompenses. L'un de ces défis cachés demande aux joueurs deLe nouveau défi caché, s'intitulant «» vous demandera donc de trouver et libérer des. Même s'il peut paraître compliqué au premier abord, il n'en est rien.Pour valider le défi, vous n'aurez qu'à vous rendre dans les QG des nounours, qui se trouve au nord-ouest de Weeping Woods. Une fois à l'intérieur de celui-ci, activez le passage secret via la bibliothèque présente sur place, puis cassez le rideau métallique pour accéder à l'endroit où se trouvent les. Vous n'aurez plus qu'à les libérer en ouvrant la porte et en allant sur lespour que le défi se valide. L'opération vous octroie 15 000 points d'XP, ce qui n'est pas négligeable. Notez que lesse trouvent derrière la porte visible sur l'image ci-dessous.Nous vous avons indiqué avec plus de précision l'emplacement du QG sur la carte ci-dessous, afin de ne pas perdre de temps.