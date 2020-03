Une série de défis cachés est apparue dans Fortnite, et l'un de vous demande de trouver les gnomes qui ont vu l'ours.

Où sont les gnomes qui ont vu l'ours ?

Suite à la mise à jour 12.30 implantée ce mardi 31 mars sur les serveurs, les joueurs de Fortnite peuvent, en plus de profiter d'une nouvelle arme, prendre part à des défis cachés. Ces derniers permettront aux joueurs de mettre la main sur de l'expérience bonus, laquelle est nécessaire pour progresser dans le Passe de combat, qui octroie, quant à lui, des cosmétiques aux joueurs. L'un de ces défis cachés demande aux joueurs de trouver lesÀ contrario de certains défis vous demandant de voyager de part et d'autre de l'île de Fortnite, il ne faudra pas bouger énormément pour réaliser ce défi. Les des cinqse trouvent aux alentours de Weeping Woods, à son nord et nord-ouest pour être plus précis, et sont relativement proches et très faciles à trouver. Les télescopes placés devant lesdevront également être orientés.Nous vous conseillons de ne pas négliger ce défi relativement simple à réaliser, étant donné qu'il octroie en guise de récompense 40 000 XP, et 500 pour chaque gnome trouvé. Nous vous avons indiqué avec précision l'emplacement dessur la carte ci-dessous.