Rebondir sur plusieurs têtes Astro géantes, défi Travis Scott Astronomical

Une nouvelle série de défis est disponible à l'occasion de l’événement Astronomical. L'un d'entre eux demandera de rebondir sur plusieurs têtes Astro géantes.

Trouver les têtes Astro géantes dans Fortnite

Outre les défis hebdomadaires, Epic Games propose, de temps à autre, des défis exceptionnels, mettant en avant un chanteur, un film ou quelque chose d'autre en rapport avec la culture populaire. En ce mois d'avril 2020, c'est le rappeur américainqui est célébré par l'intermédiaire de l'événement Astronomical , et une série de défis est disponible. L'un d'eux demande aux joueurs deFort heureusement, cesne sont pas très difficiles à trouver. Avant toute chose, sachez que ces dernières représentent le rappeur, et sont très facilement visibles, étant donné leur couleur or et leur taille imposante.Vous en trouverez de nombreuses proches de la scène, au nord de Sweaty Sands. Nous vous en avons répertorié cinq sur la carte ci-dessous, mais il est possible que d'autres soient présentent.Pour valider le défi, vous n'avez qu'à rebondir sur cesNous vous conseillons d'atterrir directement dessus si cela est possible, sinon optez pour la construction. Vous pouvez également prendre un hélicoptère pour sauter sur cesRetrouvez les emplacements précis des, sur lesquelles il faudra rebondir.