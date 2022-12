Fortnite : Saison 1 Chapitre 4 - Tous les défis

Tous les défis Fortnite saison 1 chapitre 4

Défis hebdomadaires

Les joueurs deont accueilli, le dimanche 4 décembre 2022, dans la journée, ladu battle royale. Bien évidemment, une pléthore de nouveautés ont été intégrées, et notamment une nouvelle carte, comme toujours. En outre, certaines mécaniques liées au gameplay ont été ajoutées, comme les renforts, permettant de profiter de bonus passifs en cours de partie, que ce soit au niveau de la santé, des dégâts ou d'autres points. Enfin, des armes et un véhicule font leur arrivée.Cependant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, ce sont, pour que les joueurs puissent récupérer des récompenses exclusives. Ces défis permettent donc de récupérer de l'XP, en grande partie pour progresser dans le Passe de combat de la saison 1 (vendu pour 950 V-bucks), et débloquer les nombreux cosmétiques et variantes qui vont avec, dont les tenues du DOOM Slayer et de Geralt de Riv.De ce fait, tous les jeudis à partir de 14 heures, une nouvelle série desera disponible, permettant de récolter un nombre non négligeable d'XP. De temps à autre, Epic Games lancera également des événements avec, parfois, des défis spéciaux, pour engranger toujours plus d'XP pour le Passe de combat, cher aux yeux des joueurs deAvec tous cesà réaliser, sans oublier de potentiels défis secrets ou d'autres qui ne sont pas très clairement indiqués en jeu, nous vous proposons une liste ci-dessous qui regroupeCet article sera mis à jour au fur et à mesure. Si vous faites face à une quête que vous n'arrivez pas à valider, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire. Sachez que la saison 1 du chapitre 4 de Fortnite a déjà une date de fin