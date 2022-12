Se cacher dans une boule de neige géante aux Sapins somnolents, à Brutal Bastion et à Lonely Labs, défi Fête Hivernale 2022

Se cacher dans une boule de neige géante aux Sapins somnolents, à Brutal Bastion et à Lonely Labs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Une nouvelle série de défis est disponible pour les joueurs deà l'occasion des fêtes de fin d'année. Cela n'est pas réellement étonnant, étant donné qu'Epic Games organise toujours un événement à cette période de l'année. Pour 2022, c'est le retour de laet de tout ce que cela implique. Plusieurs défis, plus ou moins faciles, sont donc disponibles et l'un d'entre eux vous demande de vous de vousContrairement à certaines années,ne sont pas directement disponibles sur le champ de bataille, et il n'est pas possible d'en lancer via un objet. Il va falloir les créer vous-même, ce qui n'est, fort heureusement, pas très difficile.Pour cela, il faut simplement vous rendre dans une partie enneigée et. De fait, pour gagner du temps, il suffit de vous rendre dans l'un des trois lieux, aux Sapins somnolents, à Brutal Bastion ou à Lonely Labs, et deIl faudra ensuite réitérer l'opération sur les deux autres lieux, afin de valider ce défi.Bien que les lieux soient indiqués en jeu, nous vous les marquons sur notre carte ci-dessous.Notez qu'il n'est pas nécessaire de le faire dans la même partie. Vous pouvez très bien le faire dans plusieurs parties, notamment si vous vous faites tuer par un adversaire entre-temps.