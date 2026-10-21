Football Manager 27 sera jouable gratuitement avant sa sortie

Sports Interactive frappe fort cette année en offrant un accès anticipé totalement gratuit à Football Manager 27. Avant même sa sortie officielle, les joueurs PC et Mac pourront tester cette nouvelle édition et conserver leur progression. Une initiative inédite pour la célèbre franchise de gestion sportive.

La célèbre simulation de gestion sportive s'apprête à faire son grand retour, et cette année, le studio Sports Interactive a décidé de bousculer ses habitudes. Dans un geste fort à destination de sa communauté, déçue par Football Manager 26, les développeurs annoncent une période d'essai totalement libre d'accès pour la version d'aperçu de Football Manager 27, juste avant sa sortie. Les amateurs de tactique et de recrutement vont pouvoir enfiler leur costume d'entraîneur plus tôt que prévu, et ce, sans débourser le moindre centime, dans le but de voir si l'itération annuelle vaut le coup.

Une semaine d'essai libre sur PC et Mac

Dès le 29 octobre à 19h, heure française, les serveurs s'ouvriront pour accueillir les stratèges du monde entier. Cette version d'aperçu avant lancement de Football Manager 27 sera accessible sur la majorité des plateformes informatiques, incluant Steam, Epic Games Store, le Microsoft Store, ainsi que le PC Game Pass et le Xbox Game Pass.

La période de gratuité s'étendra jusqu'au 3 novembre à la même heure. Une aubaine pour les fans qui souhaitent se forger un premier avis avant de passer à la caisse, tout en apportant de précieux retour aux développeurs.

L'éditeur précise qu'aucune inscription préalable n'est requise. Il suffira simplement de télécharger le jeu sur votre boutique numérique préférée pour lancer votre première saison. Cette démarche vise à resserrer les liens entre le studio et les joueurs en proposant une transparence totale sur la qualité du titre.

Des nouveautés tactiques et une transition en douceur

Si cette période de test s'avère concluante pour les entraîneurs en herbe, la transition vers le jeu complet se fera sans aucune perte de données. En effet, toutes les sauvegardes et les progrès réalisés durant ces quelques jours de gratuité seront intégralement conservés pour les personnes décidant d'acquérir la version finale. Le lancement est d'ailleurs fixé quelques jours plus tard, le 10 novembre. Les joueurs pourront reprendre leur carrière exactement là où ils l'avaient laissée.

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En parallèle de cette offre d'essai, la campagne de préachat ouvrira ses portes. Elle permettra aux plus convaincus de bénéficier d'une remise de 10 % sur le prix public conseillé de 59,99 euros. De plus, ce préachat garantira un accès prolongé à la version d'aperçu entre la fin de la période gratuite, le 3 novembre, et la sortie mondiale.

Les abonnés au Game Pass pourront quant à eux poursuivre l'aventure naturellement grâce à leur souscription existante.

Pour ce qui est des nouveautés et des améliorations de FM27, elles sont pléthoriques. Nous avons d'ailleurs consacré divers articles à leur sujet, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Rendez-vous donc le 10 novembre pour la sortie de FM27, et dès le 29 octobre pour un test grandeur nature et ouvert à toutes et tous.