FM27 : Comment recruter son staff et choisir le personnel ?

Nous vous donnons quelques astuces pour recruter le meilleur staff possible et vous entourer des meilleurs éléments dans Football Manager 27. Pour tenter de performer, même si vous avez un petit budget.

Si avoir de bons joueurs est primordial pour décrocher des titres sur Football Manager, la composition d'un staff de qualité est également essentielle. Seulement, il n'est pas forcément évident de savoir qui recruter, comment recruter et surtout pourquoi le recruter, tant les données sont nombreuses lorsque nous regardons le profil d'un potentiel futur membre du staff.

C'est pourquoi nous allons vous donner quelques informations sur la création du staff dans Football Manager 27 et comment recruter son personnel, allant de l'entraîneur adjoint aux analystes en passant par le pôle des équipes jeunes.

Comment recruter et choisir son staff sur FM27 ?

Comme nous vous le disions, se construire un staff solide n'est pas à négliger, puisque ces personnes pourront vous aider à performer. Par exemple, du côté des jeunes, cela vous permettra de mieux développer vos pépites, alors que du côté du kiné, cela peut limiter les blessures, sans oublier les recruteurs, qui vous permettront de trouver des joueurs dotés d'un talent incroyable, mais inconnu du grand public, à la manière d'un Luis Campos. D'ailleurs, les recommandations de vos adjoints pour recruter de nouvelles personnes pour le staff ne sont pas forcément bonnes, et il ne faut pas les accepter sans examiner les attributs de la personne.

Depuis l'an dernier, Sports Interactive a décidé de revoir son système de notation pour le staff, ce qui peut perturber les joueurs pour savoir ce qu'ils valent réellement. C'est pourquoi nous vous aidons, si vous débutez sur l'expérience.

Comment fonctionnent les attributs staff de FM27 ?

Pour faire simple, voici à quoi correspondent les attributs de FM27 par rapport aux notes des anciens FM pour vous donner une idée des nouveaux critères :

Note dans FM24 Niveau de l'attribut dans FM27 1 à 3 Inapte 4 à 6 Raisonnable 7 à 9 Convenable 10 à 11 Moyen 12 à 14 Bon 15 à 17 Très bon 18 à 19 Exceptionnel 20 Élite

De fait, pour composer un bon staff, vous allez devoir regarder les attributs selon le poste. Il est impératif que la personne que vous convoitez possède une certaine note, démontrant sa capacité à performer. Les statistiques à prendre en compte sont surlignées en vert, pour que vous puissiez mieux les voir.

Pour vous aider, voici les niveaux à prendre en compte pour son staff sur FM27, dans le but d'avoir le plus de personnes compétentes aux postes cruciaux :

Meilleur entraîneur (gardien, entraîneur jeunes...)

Entraînement en lien avec la fonction → Bon minimum

→ Bon minimum Détermination → Bon minimum

→ Bon minimum Autorité → Bon minimum

→ Bon minimum Capacité à motiver → Bon minimum

Voici un exemple d'un entraîneur de gardien qui coche (presque) toutes ces cases pour pouvoir bien entraînez vos gardiens.

Meilleur directeur sportif

Évaluation de joueur → Très bon minimum

→ Très bon minimum Évaluation du potentiel → Très bon minimum

→ Très bon minimum Négociation → Très bon minimum

Meilleur recruteur

Évaluation du potentiel → Très bon minimum

→ Très bon minimum Évaluation joueurs → Très bon minimum

→ Très bon minimum Adaptabilité → Bon minimum

Meilleur kiné

Kiné → Bon minimum

Meilleur entraîneur assistant

Gestion des personnes → Bon minimum

→ Bon minimum Évaluation du potentiel → Bon minimum

→ Bon minimum Évaluation des joueurs → Bon minimum

Meilleur analyste des performances

Analyses de données → Bon minimum

→ Bon minimum Notions tactiques → Bon minimum

Meilleur chercheur en sciences du sport

Sciences du sport → Très bon minimum

Meilleur analyste du recrutement

Analyse de données → Bon minimum

→ Bon minimum Évaluations de joueurs → Bon minimum

Meilleur responsable de la formation jeunesse

Entraînement des jeunes → Très bon minimum

→ Très bon minimum Évaluation du potentiel → Très bon minimum

→ Très bon minimum Évaluation des joueurs → Bon minimum

Meilleur responsable des prêts

Gestion des personnes → Convenable minimum

→ Convenable minimum Évaluation du potentiel → Bon minimum

→ Bon minimum Évaluation de joueurs → Bon minimum

Meilleur directeur technique

Évaluation du niveau du staff → Très bon minimum

→ Très bon minimum Négociation → Très bon minimum

Bien évidemment, recruter du personnel possédant des notes élevées aux traits dédiés engendre un coût non négligeable, et tous les clubs n'ont peut-être pas les moyens de se payer un staff cinq étoiles. Là encore, vous allez pouvoir miser sur des jeunes qui peuvent évoluer avec le temps, ou qui feront l'affaire le temps qu'une transition s'opère ou que votre club arrive à améliorer sa réputation.

Enfin, nous vous proposons également différents guides, comme celui qui regroupe les meilleures pépites, et un autre les Agents libres, pour démarrer au mieux votre nouvelle carrière. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :