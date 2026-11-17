La licence de simulation de football fait son retour avec FM27, qui se veut plus abouti que le dernier épisode, entre améliorations notables et nouveautés. Voici notre test.

Après une mouture particulièrement critiquée avec Football Manager 26, SEGA et Sports Interactive se devaient de réagir rapidement et concrètement. Si plusieurs mises à jour avaient déjà tenté de corriger le tir au fil des mois, les équipes de développement ont dû redoubler d'efforts pour redorer leur image auprès d'une communauté exigeante. L'annulation préalable de Football Manager 25 pour laisser plus de temps au studio autour de son nouveau moteur avait placé la barre très haut, mais FM26 avait déçu par sa lourdeur, sa navigation compliquée et l'abandon de fonctionnalités appréciées. Avec FC 27, l'objectif n'est pas de réinventer la formule de zéro, mais de proposer une version assainie qui conserve les bonnes idées tout en revoyant les nombreux points qui avaient fait défaut. Reste à savoir si ce nouvel épisode tient ses promesses et s'il parvient à se rapprocher de l'équilibre qui avait fait le succès de Football Manager 2024.

Une interface épurée qui redonne de la fluidité à la gestion

Dans un titre où la majorité du temps de jeu se passe à analyser des informations, à consulter des données et à naviguer entre les écrans, la qualité de l'interface utilisateur reste un critère déterminant. Sur ce point précis, Football Manager 27 corrige une grande partie des erreurs de son prédécesseur. La navigation se montre nettement plus fluide, les temps de chargement ont été réduits et les informations importantes se retrouvent bien plus facilement qu'auparavant.

L'interface a été épurée afin de ne pas perdre les joueurs, qu'il s'agisse des habitués de la série ou des nouveaux venus. Les onglets principaux, couvrant l'effectif, la tactique, le recrutement, l'entraînement et le club, sont accessibles directement sans devoir multiplier les clics dans des sous-menus superflus. Les éléments prioritaires dans la boîte de réception sont de nouveau cliquables, permettant de traiter les dossiers urgents de manière efficace.







Nous pouvons également personnaliser l'affichage des statistiques et ajuster le rythme d'avancement de la partie, en choisissant entre des arrêts réguliers pour lire ses rapports ou une progression plus rapide d'un événement à l'autre. Simple et efficace.

Une approche tactique plus intuitive et connectée à l'effectif

Le volet tactique constitue sans doute la réussite la plus marquante de cet opus. Plus simple et plus claire en apparence, la mise en place d'un schéma de jeu ne sacrifie en rien la profondeur et la personnalisation des consignes. Chacun peut toujours façonner son équipe selon sa propre vision du football, tout en profitant d'une lecture plus directe de l'impact de ses choix. L'une des nouveautés majeures réside dans le système d'efficacité tactique, qui relie directement la philosophie de jeu choisie aux profils des joueurs disponibles, à l'entraînement et au recrutement, tout en pouvant consulter au fil de la saison si les joueurs y adhèrent ou non.

Concrètement, le jeu évalue de manière visuelle l'intensité demandée, le niveau de compréhension du schéma par l'effectif ainsi que la compatibilité globale des joueurs avec le système mis en place. Il devient donc beaucoup plus risqué d'imposer une tactique complexe à un groupe qui n'a ni les attributs physiques ni l'intelligence de jeu pour l'appliquer. Cette exigence renforce le réalisme puisqu'un recrutement réussi ne dépend plus uniquement du niveau brut d'un joueur, mais de sa capacité à s'intégrer dans un collectif précis.

En parallèle, les ajustements tactiques en temps réel depuis le bord du terrain ont été grandement facilités. Il n'est plus nécessaire de plonger systématiquement dans les menus principaux avant ou pendant une rencontre pour modifier la largeur du jeu, accélérer le rythme des passes ou ajuster l'intensité du pressing. Le retour des consignes du banc (même si elles sont moins nombreuses qu'auparavant), permettant d'encourager, de calmer ou de recadrer ses joueurs à la volée, renforce également cette réactivité. L'entraînement accompagne cette logique avec une interface plus accessible, des options de planification améliorées pour préparer les prochains adversaires et la possibilité de dupliquer des programmes afin d'éviter les tâches trop répétitives.













Un mercato plus lisible et des retours bienvenus

Du côté des transferts, l'ensemble gagne également en clarté. La gestion du mercato s'avère plus fluide, évitant d'inonder l'entraîneur sous une masse indigeste d'informations et de rapports redondants. Il reste tout à fait possible de s'appuyer sur les recommandations de la cellule de recrutement ou de cibler soi-même des profils précis avant d'envoyer des recruteurs les observer. Les montants demandés lors des négociations apparaissent cohérents avec la réalité du marché actuel, tout comme la structure des transactions qui intègre de nombreux bonus et des prêts avec option d'achat.

Cet épisode marque aussi le retour de plusieurs éléments d'immersion qui avaient inexplicablement disparu dans FM26, probablement grâce à une meilleure maîtrise du moteur Unity par les développeurs. Les tirages au sort des coupes nationales, européennes et internationales font ainsi leur réapparition, tout comme les fiches détaillées des clubs. Sur le plan des licences officielles, le jeu accueille notamment l'Arkema Première Ligue chez les féminines ainsi que la Saudi Pro League chez les hommes, même si l'absence de licences officielles pour la Liga espagnole ou la Serie A italienne reste regrettable.

Pour les amateurs de parties en ligne, le mode multijoueur introduit une variante intéressante avec la Shuffle Draft. Contrairement au système classique où tous les participants puisent dans un réservoir commun, chaque entraîneur doit ici sélectionner un joueur au tour par tour directement dans le pack de base d'un concurrent. Cette mécanique rend la constitution des équipes plus stratégique et imprévisible, puisque les choix des adversaires ne sont révélés qu'à la fin de chaque tour. L'idée fonctionne bien, même si la stabilité technique de ce mode demande encore des ajustements en raison de quelques problèmes de latence et de plantages occasionnels dans les salons.

Des progrès réels mais encore perfectibles pour les jours de match

C'est sur le terrain, lors du déroulement des rencontres, que Football Manager 27 affiche ses limites les plus visibles. Certes, des améliorations sont notables par rapport aux années précédentes étant donné que la simulation pure du football se montre convaincante, avec des joueurs qui effectuent des appels intelligents, se positionnent avec cohérence et réagissent de manière dynamique aux consignes données depuis le banc. L'écran de match gagne aussi en ergonomie en affichant d'emblée les données essentielles comme les cartes thermiques, les distances parcourues, les buts attendus (xG) ou le schéma adverse sans surcharger la lisibilité. Les entrées des joueurs, la gestion de la météo dynamique et les nouveaux angles de caméra apportent également un supplément d'immersion.

Toutefois, la réalisation visuelle reste très en retrait. Nous sommes encore loin du réalisme des animations promises lors du changement de moteur. Les modélisations des joueurs manquent de finesse et peinent à ressembler à leurs modèles réels, tandis que les stades et le public conservent un aspect daté, presque figé dans une autre époque, avec des ambiances sonores assez uniformes d'une enceinte à l'autre. Sur le plan de l'intelligence artificielle en match, quelques comportements incohérents subsistent, comme des pertes de balle surprenantes alors que des solutions de passe simples existent, ou des décisions offensives qui contredisent les consignes demandées, notamment sur les tirs de loin. Enfin, les performances techniques peuvent parfois décevoir, avec quelques saccades visuelles constatées durant les matchs, même sur des configurations PC récentes et solides.

En dehors du rectangle vert, d'autres aspects commencent à accuser le poids des années. L'outil de création de l'entraîneur apparaît particulièrement limité et vieillot au regard de la richesse des autres menus, même si de nouvelles possibilités ont été introduites cette année, notamment pour une meilleure inclusion. De la même manière, les conférences de presse manquent toujours autant de vie, avec une mise en scène figée autour d'un pupitre vide et des questions qui finissent par se répéter assez rapidement au fil des saisons, poussant toujours à activer l'option d'envoyer son adjoint.

Condition de test

Nous avons joué à la version PC, par le biais d'un code envoyé par l'éditeur. Toute l'aventure a été faite au clavier et à la souris. Nous y avons joué sur une machine dotée des composants suivants sans trop de souci technique :