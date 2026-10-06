Football Manager 27 dévoile les améliorations du moteur de match, et des changements sur les consignes tactiques

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 octobre 2026 à 15h37
SEGA et Sports Interactive continuent de nous en dire plus au sujet de Football Manager 27, qui promet une révolution sur le terrain. Avec un moteur de match repensé et des ajustements tactiques en temps réel, Sports Interactive veut offrir l'expérience de coaching la plus authentique à ce jour. Découvrez les nouveautés qui vont transformer vos soirées d'entraîneur virtuel.
Football Manager 27 dévoile les améliorations du moteur de match, et des changements sur les consignes tactiques

Sports Interactive lève le voile sur les évolutions majeures du moteur de match de Football Manager 27. L'objectif est d'atteindre cette fameuse « perfection tactique » en simulant la réalité du football dans ses moindres détails. Cette année, l'accent est mis sur l'immersion de l'entraîneur et le comportement des joueurs sur la pelouse. Les rencontres ne se limitent plus à un simple calcul de statistiques, elles deviennent de véritables affrontements tactiques.

Une refonte totale des animations grâce à Hawk-Eye

Les développeurs ont collaboré étroitement avec Hawk-Eye Innovations pour enrichir les mouvements des joueurs, qu'ils aient le ballon ou non. En combinant des séquences de matchs réels avec des captures de mouvements spécifiques, le jeu intègre une multitude de nouveaux gestes techniques.

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Les footballeurs les plus doués pourront désormais exécuter des feintes de corps, des elasticos ou des crochets au talon avec une fluidité remarquable. Bien entendu, la réussite de ces gestes dépendra directement des attributs des joueurs, notamment leur inspiration et leur capacité de dribble.

La fin des sprints artificiels et une défense intelligente

L'une des critiques qui revenait le plus souvent concernait la vitesse de déplacement. Football Manager 27 corrige le tir en s'appuyant sur les données de Hawk-Eye pour calquer l'accélération des joueurs sur la réalité. Fini les replis défensifs à la vitesse de l'éclair ou les changements de direction improbables lors d'un appel en profondeur. L'endurance joue également un rôle beaucoup plus punitif. Un latéral qui multiplie les allers-retours verra sa condition physique chuter drastiquement, rendant les remplacements cruciaux en fin de rencontre.

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Côté défensif, les améliorations sont tout aussi notables. Les défenseurs privilégient désormais le recul-frein, une technique consistant à défendre en reculant, plutôt que de tenter de rattraper un attaquant lancé à pleine vitesse.

Des attaques sur mesure et des consignes précises

L'intelligence artificielle en phase offensive a été entièrement revue après l'analyse de milliers d'heures de football moderne. Les joueurs exploitent mieux les espaces latéraux, varient les centres et lisent plus efficacement les déplacements de leurs partenaires pour créer le danger.

Pour accompagner cette évolution, de nouvelles consignes individuelles font leur apparition. Vous pouvez désormais demander à un milieu d'arriver en retard dans la surface ou cibler spécifiquement le premier ou le second poteau. Les attributs mentaux comme l'anticipation deviennent alors indispensables pour appliquer ces directives avec succès.

Le coaching en temps réel depuis le banc de touche

L'innovation majeure de cette édition réside dans l'introduction des ajustements tactiques. Il est désormais possible de modifier son approche sans passer par le menu pause. D'une simple touche, vous pouvez demander à vos ailiers d'inverser leurs positions, ordonner à votre équipe de jouer plus long ou exiger la montée de votre gardien sur un dernier corner.

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Votre staff technique devient également plus proactif, vous alertant en direct des changements opérés par l'entraîneur adverse. Ces outils, couplés au retour des heatmaps dans une interface personnalisable, offrent un contrôle absolu sur le déroulement de la partie.

Football Manager 27 sortira le 10 novembre 2026, et nous a déjà montré quelques-unes de ses nouveautés, comme les matchs.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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