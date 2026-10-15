FM27 proposera des options de personnalisation incroyables et uniques

Sports Interactive dévoile de nouvelles fonctionnalités pour Football Manager 27. Au programme, une refonte majeure du créateur d'entraîneur pour plus d'immersion, une inclusivité inédite avec l'ajout de fauteuils roulants et des visages de jeunes prodiges grandement améliorés. Découvrez comment forger votre identité sur le banc de touche.

La simulation reine du football virtuel continue de dévoiler ses cartes. Dans son dernier carnet de développement, Sports Interactive s'attarde sur un élément central de l'immersion : la création de votre alter ego numérique. Football Manager 27 promet de repousser les limites de la personnalisation, en offrant aux joueurs des outils inédits pour façonner un entraîneur qui leur ressemble vraiment, ou pour imaginer un personnage de toutes pièces.

Une personnalisation poussée pour un avatar unique

Dès les premiers instants de votre carrière, l'outil de création se dresse comme la première étape de votre légende. Les développeurs ont considérablement enrichi les options disponibles. Les joueurs découvriront une plus grande variété de morphologies, des choix d'ethnies supplémentaires et des textures de peau affinées. La pilosité faciale bénéficie également d'une mise à jour majeure. De plus, la physique des cheveux, déjà vantée pour le moteur de match, s'applique désormais à votre avatar, lui conférant un réalisme accru.





L'expression de votre style passe aussi par la garde-robe. Les couvre-chefs arrivent que ce soit des bonnets en laine ou des casquettes, parfaits pour les rencontres hivernales ou les coups d'envoi en plein après-midi. Le vestiaire s'étoffe avec des tenues inédites, incluant des ensembles chemise et pull, ainsi que des accessoires comme des écharpes et des gants. Le retour très attendu de la palette de couleurs vous permettra d'ajuster chaque détail vestimentaire.

Enfin, vous pourrez définir jusqu'à quatre clubs favoris avant de lancer votre partie, ancrant ainsi votre profil dans le paysage footballistique.

L'inclusivité au cœur de l'expérience de jeu

L'une des annonces majeures de cette présentation concerne la représentation. Football Manager 27 introduit la possibilité de créer un entraîneur se déplaçant en fauteuil roulant électrique. Ce choix se reflétera dans toutes les interfaces du jeu, de l'écran d'accueil jusqu'aux cinématiques de bord de terrain.

Nous avons reconfiguré les estrades et les podiums pour assurer une accessibilité totale lors des remises de trophées.

Cette volonté d'inclusion s'accompagne d'améliorations ergonomiques notables. Suite aux retours de la communauté, la taille des polices a été augmentée. Les options d'affichage ont été simplifiées et se déclinent désormais en trois formats clairs que sin grand, moyen et petit. Ces ajustements garantissent une lecture plus fluide et une navigation optimisée pour l'ensemble des utilisateurs.

Des jeunes prodiges plus réalistes que jamais

Le jour de l'arrivée des nouveaux jeunes joueurs, communément appelés newgens par la communauté, reste un sommet de la saison. Trouver la perle rare au potentiel exceptionnel est le rêve de tout manager. Conscient de l'importance de cet événement, le studio a revu sa copie concernant la génération de ces futurs talents.

Les visages générés aléatoirement bénéficient d'une colorimétrie ajustée, de meilleures textures de peau et de cheveux plus détaillés. De nouveaux angles de caméra et un éclairage retravaillé mettront en valeur le profil de vos futures recrues. Les joueurs remarqueront une diversité accrue, non seulement dans leur propre centre de formation, mais aussi chez les équipes rivales. Une panoplie d'expressions faciales et d'ajustements posturaux viendra renforcer le caractère unique de chaque jeune talent.

En sublimant l'identité visuelle de votre entraîneur et en insufflant plus de vie à la prochaine génération de footballeurs, Football Manager 27 s'annonce comme un cru exceptionnel. C'set tout du moins l'objectif du studio, après un Football Manager 26 en deçà. Rendez-vous le 10 novembre, pour sa sortie sur toutes les plateformes.