Football Manager 27 : 8 idées de clubs à entraîner pour une carrière originale

Que vous cherchiez un prétendant aux titres, un titan déchu à faire renaître ou un défi dans un championnat au rythme atypique, voici 8 idées de sauvegardes captivantes pour lancer votre aventure sur FM27.

Il est parfois difficile de savoir dans quel club lancer sa nouvelle carrière d'entraîneur sur Football Manager. Si nous mettons notre club de cœur de côté, le choix peut être cornélien compte tenu des multiples possibilités qui s'offrent à nous. C'est pourquoi nous vous proposons une sélection de clubs à entraîner dans Football Manager 27, quelles que soient vos motivations : trouver un challenge, prendre en main le jeu ou tout simplement vous amuser, tout en découvrant de nouveaux horizons.

Quelques idées clubs à prendre en main sur FM27

Coventry City

Les Sky Blues font leur grand retour en Premier League pour la première fois depuis 25 ans après avoir remporté le SkyBet Championship. Après deux décennies tumultueuses marquées par une relégation en quatrième division et des matchs joués hors de leur stade, l'équipe des Midlands s'est renforcée pour l'élite.

Avec des recrues comme Aurèle Amenda, Loum Tchaouna, Caleb Yirenkyi et Taiwo Awoniyi, ainsi que les conservations de Carl Rushworth et Frank Onyeka, votre mission consistera à assurer le maintien pour pérenniser le club au sommet.

Bodø/Glimt

Le club norvégien aborde sa saison avec une nouvelle campagne de Ligue des Champions au programme. L'enjeu n'est plus seulement de faire découvrir l'Europe à ce club, mais bien de pérenniser son modèle, après avoir fait une très belle campagne la saison passée.

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Vous devrez composer avec le calendrier particulier du championnat norvégien et anticiper le départ de vos meilleurs éléments pour construire un effectif capable de rivaliser régulièrement avec les géants européens.

Leicester City

Dix ans après leur titre légendaire en Premier League, la trajectoire des Foxes a pris une tournure bien plus sombre. Enchaînant les relégations, Leicester se retrouve désormais en Sky Bet League One (troisième division). En vous appuyant sur des recrues comme Conor Chaplin, Wes Burns et Admir Bristric, votre premier objectif sera d'assurer une remontée immédiate avant de reconstruire pas à pas pour ramener ce club à la place qui est la sienne.

Hertha Berlin

Le géant de la capitale allemande continue d'évoluer en 2. Bundesliga et cherche désespérément le manager capable de lui faire retrouver l'élite. Jouer dans l'imposant Olympiastadion offre un cadre prestigieux, mais la réalité de la deuxième division exige une gestion rigoureuse. Votre tâche sera de valider la promotion avant de stabiliser le club en Bundesliga pour enfin transformer le Hertha en véritable cadran du football allemand.

Suwon Samsung Bluewings

Quadruples champions de K LEAGUE 1, les Suwon Samsung Bluewings entament leur troisième saison consécutive en deuxième division sud-coréenne après avoir manqué la promotion d'un cheveu. En vous installant sur le banc, votre mission sera de réparer cette anomalie et de valider le retour au sommet. Pour y parvenir, il faudra tirer le meilleur des cadres de l'équipe : Ho-Yeon Jung, le vétéran Jeong-Ho Hong et l'attaquant Fabián Mina.

Toulouse FC

En bon chauvin que nous sommes, nous n'allons évidemment pas mettre notre chère Ligue 1 de côté. Et cette année, le club haut-garonnais s'impose comme l'un des défis les plus rafraîchissants du championnat de France grâce à son effectif particulièrement jeune et son modèle axé sur la data. Votre mission consistera à faire progresser ces jeunes talents pour aller titiller les places européennes en Ligue 1, tout en réussissant à remplacer vos meilleurs joueurs vendus au prix fort.

Stranraer

Alors que le 160e anniversaire du club approche à grands pas, Stranraer reste l'un des plus anciens clubs d'Écosse sans jamais avoir goûté à la première division. Évoluant en William Hill Scottish League Two à Stair Park, le club sort d'un très bon début de saison. Votre objectif sera de concrétiser cette dynamique par une promotion immédiate, avant d'affûter vos recrues et vos tactiques pour gravir les échelons de la pyramide écossaise.

BK Häcken

Terminons par les Wasps, qui viennent de remporter leur deuxième titre consécutif en Damallsvenskan (championnat suédois féminin) ainsi qu'un sacre continental. Bien que leur meilleure buteuse Felicia Schröder soit partie, l'effectif reste redoutable autour de la gardienne Jennifer Falk, de l'attaquante Anna Anvegard et de l'Américaine Tabby Tindell. Votre tâche consistera à maintenir cette hégémonie nationale tout en formant la nouvelle génération pour aller conquérir la Ligue des champions féminine.

Et pour vous aider dans votre quête de trophées, n'oubliez pas que différents guides, notamment celui des meilleures pépites et celui des Agents libres, sont disponibles. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :