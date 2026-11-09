FM27 : La liste complète des succès et trophées

Retrouvez la liste de tous les succès et trophées que vous allez pouvoir obtenir en jouant à FM27, sur toutes les plateformes.

En jouant à Football Manager 27, vous débloquerez, au fil de vos performances, des succès et trophées. Ces derniers n'ont aucune utilité en tant que telle, mais de nombreux joueurs aiment les débloquer pour afficher les plus rares sur leur profil, montrer leur performance ou tout simplement atteindre le 100 % / Platine. De fait, si vous vous demandez quels sont les succès et trophées à obtenir dans FM27, nous vous les listons ci-dessous.

Liste des succès et trophées de FM27

Comme toujours, diverses actions vous seront proposées, dans tous les modes de jeu. Vous devrez performer dans le but d'obtenir tous les succès de FM27, listés ci-dessous, au nombre de 44.

Trophée Action Plus rien à prouver Vous avez débloqué tous les trophées. Renommée mondiale Vous êtes désormais au panthéon du football mondial. Collectionneur de trophées Vous avez remporté 20 titres en coupe. Domination sans partage Vous avez remporté consécutivement 3 championnats d'élite. Home, sweet home Vous avez passé 10 saisons dans un même club. Parti de rien Vous avez été promu de la division la plus basse à la division la plus haute dans un pays. Livre des records Votre équipe a établi un record de division du plus grand nombre de points inscrits sur une saison. Invincible ! Votre équipe a terminé la saison sans subir la moindre défaite en championnat. Globe-trotteur Vous avez remporté une compétition avec des clubs ou des sélections de pays différents. Le doublé Vous avez remporté un championnat d'élite et une coupe la même saison. Champions continentaux Vous avez remporté une compétition continentale majeure en club. Champions Vous avez remporté un championnat national. Domination globale Vous avez remporté la coupe du monde des clubs. Centurion Vous avez remporté 100 matchs à enjeu. Défense imperméable Votre équipe a concédé le moins de buts en championnat sur une saison complète. Force de frappe Votre équipe a inscrit le plus de buts en championnat au cours d'une saison. Money, Money, Money Vous avez gagné plus de 10 millions de livres sterling au cours de votre carrière d'entraîneur. À vous la coupe ! Vous avez remporté une coupe nationale. Vous êtes promus ! Vous avez fait monter votre équipe en championnat. En pleine forme Votre équipe est restée invaincue pendant 30 matchs compétitifs. Vente record Vous avez battu le record du club du transfert le plus élevé pour la vente d'un joueur. Recrutement record Vous avez battu le record du club du montant le plus élevé pour l'achat d'un joueur. Onze du cru Vous avez aligné un onze de départ composé uniquement de joueurs formés au pays. Dépenser sans compter Vous avez acheté un joueur pour 50 millions de livres sterling ou plus. Du cash plein les poches Vous avez vendu un joueur pour 50 millions de livres sterling ou plus. Dynamique dynamite Vous avez remporté 10 matchs compétitifs de suite. Grosse claque Votre équipe a remporté un match compétitif par au moins 5 buts d'écart. Comme on se retrouve Vous avez remporté un match contre un joueur que vous aviez vendu. Tirs à gogo Vous avez dépassé les 5 xG dans une rencontre. Seconde nature Vous avez formé un joueur à un nouveau poste qui est devenu son poste naturel. Oui, le bonheur a un prix Vous avez conclu un transfert qui a ravi les supporters. Mon entraîneur bien-aimé Vous avez un effectif heureux. Roi de la négoc' Vous avez réussi à négocier un montant plus élevé pour un joueur. Super-sub Un de vos joueurs a marqué après être entré en cours de match. Il est des nôtres Un joueur de moins de 23 ans a fait ses débuts en championnat grâce à vous. La confiance règne Vos dirigeants ont donné la meilleure évaluation possible à vos prestations. Deux périodes contrastées Vous avez remporté un match compétitif après avoir été mené d'au moins 2 buts à la mi-temps. Recrue technique Vous avez recruté un nouveau membre du staff technique. "J'adorerais pouvoir les battre" Vous avez battu une équipe rivale. Causerie inspirée Votre causerie a eu un effet positif sur les joueurs. Première victoire Vous avez permis à votre équipe de remporter une rencontre compétitive. C'est vendu Vous avez vendu un joueur à un autre club. #AffaireConclue Vous avez recruté votre premier joueur. C'est parti Vous avez suivi les présentations.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible ce 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, et appareils mobiles. N'oubliez pas que différents guides, notamment celui des meilleures pépites et celui des Agents libres, sont disponibles pour vous aider. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :