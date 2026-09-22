Football Manager 27 dévoile les changements liés à son interface

Sports Interactive dévoile les nouveautés de l'interface de Football Manager 27, un point très critiqué l'an dernier. Au programme, une refonte pensée pour réduire les clics, sublimer l'expérience utilisateur et offrir une navigation beaucoup plus fluide. Découvrez comment ces changements vont transformer votre carrière d'entraîneur virtuel.

La saga Football Manager a pris un virage important l'an dernier avec FM26, et ne l'a pas forcément bien négocié. Les joueurs n'ont pas apprécié toutes les nouveautés et les changements et l'interface était l'un des points les plus problématiques, notamment sur PC. Toujours à l'écoute, Sports Interactive veut revoir certaines choses à avec Football Manager 27. C'est dans ce sens qu'une première vidéo, consacrée à l'interface, vient d'être publiée.

Une interface repensée pour l'efficacité

Comme expliqué sur son site officiel, dès le lancement de votre première carrière, le changement de philosophie sautera aux yeux. Dans les précédents opus, les dalles servaient à la fois d'affichage et de navigation, multipliant parfois les fenêtres. Pour ce nouveau cru, les développeurs ont recentré la navigation sur les menus principaux situés en haut de l'écran. Les catégories essentielles comme le Portail, l'Effectif, les Tactiques ou encore le Recrutement ont été réorganisées pour refléter vos véritables responsabilités d'entraîneur.





Les dalles, quant à elles, se concentrent désormais sur leur rôle premier : fournir de l'information claire et immédiate. Un panneau de contrôle fait son apparition dans chaque zone clef, regroupant les actions les plus courantes. Vous souhaitez organiser une réunion d'équipe ou déléguer une tâche ? Tout est accessible en un minimum de clics.

Notre objectif avec ces changements est simple : gagner en efficacité et rendre l'expérience plus intuitive afin de vous laisser vous concentrer sur la découverte et l'exploration du monde de football élargi.

Des messages plus intelligents et lisibles

La gestion de la boîte de réception a toujours été l'un des points les plus importants, puisque de nombreuses informations passent par ici. Football Manager 27 introduit un code couleur par thématique pour identifier instantanément les urgences. L'affichage a été repensé pour limiter les clics superflus. Un rapport de recruteur s'affiche désormais directement dans le message, sans exiger l'ouverture d'une nouvelle fenêtre.

Mieux encore, le jeu regroupe intelligemment les informations similaires. Si vous recevez plusieurs offres de transfert pour un même joueur, elles seront toutes compilées au sein d'un seul et même message.

Adaptabilité et personnalisation poussées

Que vous soyez sur un ordinateur portable modeste ou un écran très haute définition, le jeu s'adapte. L'interface bénéficie d'une mise à l'échelle dynamique qui optimise l'espace, réduisant les zones vides pour afficher des tableaux riches en données sans nécessiter un défilement constant. Les amateurs de statistiques apprécieront cette densité d'information.

Enfin, la personnalisation franchit un nouveau cap. Le retour des raccourcis clavier modifiables et l'évolution du système de signets permettent de façonner l'interface selon vos habitudes. Grande nouveauté, le système d'échange de dalles vous offre la liberté de remplacer un module par un autre de taille identique, vous garantissant un tableau de bord sur mesure. L'expérience de jeu s'annonce plus fluide que jamais, laissant présager de longues nuits blanches pour les tacticiens en herbe.

La sortie de FM27 est toujours prévue pour le mois de novembre. Mais les développeurs reviendront très vite vers nous, pour aborder entre autres les nouveautés, les améliorations et le retour de certaines fonctionnalités. Naturellement, nous ne manquerons pas de vous les relayer.