Vue 2D, protocole commotion, éditeur en jeu... FM27 continue de dévoiler des nouveautés majeures

Football Manager 27 dévoile encore de nouvelles informations, alors que sa sortie se rapproche. De la vue 2D classique affinée à un éditeur en jeu surpuissant, en passant par un réalisme accru et des millions de mises à jour de la base de données, le nouvel opus promet une immersion sans précédent.

Plonger au cœur de votre club et dans un univers footballistique toujours plus vivant a toujours été l'objectif central du développement de Football Manager. Pour Football Manager 27, les équipes de Sports Interactive ont mis les bouchées doubles en améliorant de nombreux aspects du jeu, comme nous l'avons déjà vu dans les précédentes présentations. Cette fois, le studio revient sur les améliorations et nouveautés liées à l'expérience de match, l'immersion globale, en passant par des outils de personnalisation plus puissants.

Une expérience de match affinée, même en 2D

Si le nouveau moteur graphique a fait couler beaucoup d'encre, la vue classique en 2D, chère à de nombreux joueurs, n'a pas été oubliée. Bien au contraire, elle a été considérablement améliorée en s'inspirant des retours de la communauté. Les disques des joueurs et le ballon sont désormais plus petits, une ombre plus marquée a été ajoutée sur le cuir, et la transparence des filets a été augmentée. Ces ajustements visent à offrir une expérience plus percutante et familière pour celles et ceux qui préfèrent cette perspective tactique.

Au-delà de la 2D, de nombreuses optimisations graphiques enrichissent le réalisme des rencontres. Les joueurs regarderont désormais l'arbitre lors d'une sanction, et leurs coéquipiers réagiront visiblement en cas de carton rouge. De nouveaux gestes avant les coups de pied arrêtés font leur apparition, et l'ambiance sonore s'enrichit de tambours pour les clubs qui en utilisent dans la réalité.

L'éditeur en jeu, un pouvoir décuplé et simplifié

L'éditeur en jeu a également bénéficié d'une refonte complète. Il se présente désormais dans une toute nouvelle interface en plein écran, avec une ergonomie pensée pour réduire le nombre de clics.

Les informations sont mieux regroupées et des données contextuelles apparaissent sur les champs modifiables. L'objectif est de permettre aux joueurs, qu'ils soient novices ou experts de l'éditeur, d'effectuer des modifications profondes plus facilement et en toute confiance. Que vous souhaitiez ajuster les finances d'un club ou les attributs d'un joueur, tout sera plus accessible.

Un monde de jeu plus vivant et immersif

FM27 pousse l'immersion à un niveau supérieur grâce à une série d'améliorations touchant à l'interface, aux interactions et aux informations que vous recevez.

Par exemple, votre boîte de réception sera plus pertinente que jamais. Vous recevrez des rapports mensuels consolidés sur les finances, les performances de vos jeunes en prêt ou encore la perception des dirigeants. Le fameux message annuel « NXGN 50 » affichera désormais directement la liste des 50 plus grands prodiges, vous évitant de naviguer entre plusieurs écrans.

Le réalisme est également renforcé par l'introduction d'un protocole de récupération après commotion cérébrale, développé en partenariat avec des professionnels de santé. Un joueur touché devra obtenir le feu vert d'un neurologue pour rejouer, et vous suivrez chaque étape de sa convalescence via le Centre médical.

Votre staff technique vous prodiguera des conseils de meilleure qualité et plus fréquents. Pendant les matchs, il vous alertera sur les ajustements tactiques de l'adversaire. En semaine, les suggestions des réunions de staff seront directement actionnables depuis un message unique. Vous recevrez aussi plus d'avis sur les transferts, du repérage initial jusqu'aux négociations.

Des données plus riches et un réalisme accru

Pour les amateurs de statistiques, FM27 apporte une meilleure précision décimale sur de nombreux indicateurs clés comme les xA, les xG ou les tacles décisifs par 90 minutes. Cela vous donnera des outils encore plus fins pour analyser les performances de votre équipe.

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Le réalisme du monde footballistique est renforcé par plus de 18 millions de changements dans la base de données et 1 500 mises à jour de compétitions. De nouvelles règles, comme celle du hors-jeu « daylight » testée au Canada, sont intégrées. Les permis de travail en Angleterre ont été mis à jour, et une nouvelle règle impose un minimum de deux employées féminines dans le staff technique des équipes féminines pour les compétitions FIFA.

In fine, Sports Interactive souhaite proposer un Football Manager plus poussé que jamais, immersif, tout en prenant en compte les retours des joueurs après la déception de Football Manager 26. Rappelons que la sortie de Football Manager 27 est prévue pour le 10 novembre, sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver nos autres articles liés aux nouveautés de FM 27 ci-dessous :