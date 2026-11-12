FM27 possède-t-il une démo ?

Si vous vous demandez si une démo est disponible pour FM27, afin de tester l'expérience avant un potentiel achat, nous vous donnons la réponse.

Sports Interactive revient, comme chaque mois de novembre, avec un nouvel épisode de la saga Football Manager. Quelques nouveautés sont de la partie, et des améliorations, plus ou moins importantes, sont à noter, afin de confirmer le statut de meilleur jeu de foot du marché. Pour Football Manager 27; le studio de développement a souhaité rectifié tout ce qui n'avait pas fonctionné avec Football Manager 26, tout en ajoutant quelques nouveautés. Mais certains aimeraient tester l'expérience avant de l'acheter, et se demandent donc si une démo de FM27 est disponible.

FM27 a-t-il une démo ?

La réponse est oui, à l'heure où ces lignes sont écrites, Football Manager 27 possède une démo. Mais celle-ci n'est disponible que sur PC, via Steam, l'Epic Games Store et le Microsoft Store. Il n'y a aucune démo sur les autres plateformes et notamment sur console, où la licence tente de plus en plus de s'installer.

Vous pouvez vous rendre directement sur l'une de ces plateformes et rechercher « démo Football Manager 27 » afin de la trouver, et de l'installer. Cela vous permettra notamment de voir si l'expérience vous plaît, mais surtout si les changements et nouveautés valent la peine de l'acheter, ou si la version précédente vous conviendra encore quelques mois.

Notez que la démo ne propose évidemment pas l'expérience complète. Vous serez limité en temps, avec une demi-saison ou six mois en jeu, de quoi tout de même avoir un bon aperçu de ce Football Manager 27. Vous aurez l'occasion de voir l'aspect tactique, le moteur de jeu, mais aussi le mercato, soit les points les plus importants de la licence Football Manager.

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Si vous décidez, par la suite, de l'acheter, vous pourrez naturellement conserver votre progression pour continuer votre carrière prometteuse et remporter moult titres. Et si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à consulter notre article des meilleures pépites, mais aussi les Agents libres.

Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre prochain. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :