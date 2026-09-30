Football Manager 27 présente les jours de match, et nous révèle sa date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 septembre 2026 à 15h20
Football Manager 27 promet une immersion visuelle et sonore sans précédent. Fini les tribunes génériques, place à des supporters réactifs, une météo dynamique et des stades ultra-détaillés. Découvrez comment le nouveau moteur de jeu transforme chaque rencontre en une véritable retransmission télévisée. En prime, la date de sortie de FM27 vient d'être révélée.
Football Manager 27 présente les jours de match, et nous révèle sa date de sortie

L'expérience visuelle de la célèbre simulation de gestion sportive devrait franchir un nouveau palier. Si la beauté de la franchise a toujours résidé dans la profondeur de sa base de données, Football Manager 27 ambitionne de transformer radicalement ce que vous voyez depuis votre banc de touche virtuel. Les développeurs promettent une refonte totale de l'environnement des jours de match, afin de retranscrire fidèlement la pression et l'authenticité d'une vraie rencontre de football.

Des tribunes enfin vivantes et réactives

Les supporters constituent le cœur battant de chaque club. Pour cette nouvelle édition, l'équipe de développement a repensé la modélisation du public pour refléter au mieux les émotions des fans. Leurs tenues s'adaptent désormais à la météo et à la saison, tandis que les couleurs du club tapissent les gradins.

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L'ambiance sonore subit également une refonte majeure. La banque audio s'enrichit pour marquer une vraie différence entre un match de coupe régionale sous la pluie et un choc décisif pour le titre en première division.

L'énergie du public devrait beaucoup mieux correspondre à l'action sur le terrain, avec une humeur qui peut basculer à tout instant.

Des stades uniques et une météo dynamique

Fini les enceintes qui se ressemblent toutes. FM27 inaugure une nouvelle ère dans la conception architecturale avec une variété inédite de tribunes, de toits et d'angles de vue. Les ombrages et les textures ont été retravaillés pour donner une identité propre à chaque déplacement.

L'immersion passe aussi par le cycle du temps. La couleur de la pelouse et la végétation environnante évolueront au fil des mois. Mieux encore, un tout nouveau système gère l'heure de la journée. Vous pourrez ainsi voir le soleil se coucher progressivement pendant les 90 minutes d'un match hivernal, modifiant dynamiquement les éclairages.

Les conditions climatiques impacteront directement le terrain. Le système de particules offre un rendu saisissant de la pluie et de la neige. Une fine pellicule de poudreuse pourra même se former au fil des minutes, obligeant vos joueurs à s'adapter à une pelouse glissante et dégradée.

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Une réalisation digne des grandes soirées télévisées

Pour capturer la tension d'avant-match, les scènes cinématiques bénéficient d'une nouvelle technologie. Fini les plans fixes et répétitifs. Chaque séquence dispose de multiples angles de caméra générés en fonction de l'importance de la rencontre et de la configuration du stade.

Les compétitions sous licence profiteront de prises de vue exclusives, allant jusqu'à dévoiler des tifos grandioses créés par vos supporters lors des sommets européens. Les gros plans mettront en valeur une pelouse modélisée en trois dimensions, renforçant le réalisme des ralentis.

Des athlètes plus vrais que nature

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La refonte visuelle n'épargne pas les acteurs principaux. Les modèles des joueurs et des entraîneurs ont été entièrement rebâtis. Les footballeurs affichent désormais une musculature détaillée, visible sur les mollets et les avant-bras lors des gros plans.

L'ajout le plus surprenant reste l'intégration d'un moteur physique dédié aux cheveux. Les chevelures réagiront aux sprints et aux dribbles, apportant une touche de vie supplémentaire à vos prodiges du ballon rond. Ces améliorations graphiques préparent le terrain pour une refonte complète des animations et de la physique de balle, qui sera détaillée très prochainement par le studio.

En attendant, et après avoir dévoilé plusieurs nouveautés déjà, Football Manager 27 vient de partager sa date de sortie. Le rendez-vous sera donné le 10 novembre prochain.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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