Découvrez le premier patch notes de l'année pour FM27, qui vise à corriger de nombreux soucis après la sortie, tout en apportant quelques améliorations.

Disponible depuis ce 10 novembre, Football Manager 27 signe une meilleure sortie que son prédécesseur, en étant bien plus qualitatif et avec moins de soucis. Toutefois, tout n'est pas encore parfait évidemment, et Sports Interactive vient de publier sa première mise à jour. Celle-ci permet de corriger les problèmes présents, apporter des équilibrages, mais aussi des améliorations dans le but de rendre l'expérience encore plus agréable.

Vous pouvez retrouver le patch notes de la version 27.1.0 de FM27 ci-dessous.

Patch notes FM27 17 novembre Technique Nombreuses corrections de plantages

Diverses améliorations de performance IU

Amélioration des temps de chargement sur les PC de configuration modeste lors du chargement de bases de données plus conséquentes

Le paramètre Affichage des informations permet désormais à quiconque avec une résolution d'écran de 1080p ou plus de sélectionner son Affichage des informations préféré. Ceci peut se trouver au sein du menu Préférences

MacOS Retina affiche désormais un rendu d'échelle de 75 % par défaut pour améliorer les performances. Ceci peut être modifié dans les paramètres de qualité personnalisés des graphismes dans Préférences

Ajout d'options de choix de Performance/Qualité sur Mac pour donner la priorité aux performances ou à la qualité du rendu

Amélioration de la fonctionnalité de défilement et de clic droit lors de l'utilisation du trackpad sur Mac

L'écran de traitement du jeu n'apparaît désormais plus pendant les périodes de traitement extrêmement courtes

Diverses corrections de localisation à travers plusieurs langues Recherche Diverses modifications de bases de données et de licences, y compris via l'ajout de certains joueurs n'étant pas inclus précédemment Moteur de match - Attaque Améliorations aux prises de décisions des passes et dribbles des joueurs lors des transitions en contre-attaque

Ajustement de la fréquence à laquelle les attaquants dérivent en position de hors-jeu, entraînant par conséquent moins de buts refusés

Améliorations des décisions de passes pour les déplacements hors-jeu

Amélioration de la prise de décision des joueurs lorsqu'ils sont en position de tir

Amélioration des mouvements pour le rôle de MOC entraînant des déplacements sur plus de largeur avec le ballon

Amélioration de la précision des passes pour les passes courtes

Amélioration de la logique des joueurs en réception des passes courtes et longues

Amélioration de la précision des passes lorsque l'équipe est sous pression minimum

Les joueurs ne contrôleront désormais plus le ballon de la tête de manière involontaire

Correction d'un problème qui poussait les gardiens à puncher le ballon lorsqu'ils montaient sur des coups de pied arrêtés offensifs Moteur de match – Défense Ajustements divers sur les décisions et l'intensité du pressing Sans le ballon (SaB)

Amélioration du pressing Sans le ballon dans les zones excentrées

Amélioration de l'agression en pressing pour le poste d'Arrière latéral fixé.

Réduction augmentée de la fréquence des poussées menant à des fautes et cartons jaunes

Ajustement de la fréquence du Milieu latéral revenant vers l'axe lorsque l'équipe est Sans le ballon

Marqueurs secondaires couvrant la position et la pression en défense retravaillés

Le dernier défenseur ne montera désormais plus aussi haut, que ce soit d'une manière générale et spécifiquement quand son équipe joue un corner

Amélioration des réactions de joueur lors du gain de possession dans les duels 50/50

Amélioration des réactions du gardien de but en possession menant à un nombre réduit de buts contre son camp lors des passes en retrait

Correction de rares occurrences où le gardien de but se précipitait hors du but et ratait le ballon

Amélioration des réactions de joueur aux vérifications de VAR pour empêcher que la décision ne soit devinée avant la décision factuelle

Les entraîneurs IA ne sélectionneront désormais plus aussi fréquemment le rôle de MD de pressing lorsqu'ils jouent avec deux MD Graphismes et animation Des temps forts plus pertinents sont désormais montrés en jouant en "Mini-résumé"

Diminution de la durée des temps forts lors du visionnage de buts de matchs passés

Correction de divers angles de caméra en jeu qui s'affichaient pendant des moments spécifiques (rediffusion de buts, coups francs, ballon sorti)

Correction d'un problème où le ralenti du premier penalty était passé pendant une séance de tirs au but

Les projecteurs ne s'activent et ne se désactivent plus de manière répétée pendant les matchs de fin d'après-midi et de début de soirée

Le public n'est désormais plus retiré de manière incorrecte lors des changements de modes de caméra après avoir modifié le niveau de zoom

Diminution des temps de chargement lors de l'entrée en matchs dans les stades très grands

Les disques de joueur 2D ne s'affichent désormais plus de façon aussi sombre qu'avant

La neige ne rend désormais plus le ballon trop difficile à voir.

Correction d'un problème d'affichage où l'un des hauts ne s'affichait pas correctement pour les entraîneurs en fauteuil roulant 3D lors de la création d'entraîneur

Correction d'un problème où les portraits de joueuses nouvelle génération étaient trop éclairés

Correction d'un problème où les kits d'équipement apparaissaient en noir dans le vestiaire d'avant-match dans un stade neutre

Les kits d'équipement 3D personnalisés s'affichent désormais avec les couleurs correctes dans l'Écran de démarrage

Ajustements appliqués à l'ombre du ballon pendant les matchs en journée Jouabilité Ajustements d'équilibrage effectués sur la progression d'exposition en match dans le menu Efficacité tactique lorsque vous entraînez votre formation à plusieurs tactiques

La Contribution à l'entraînement des clubs semi-pro augmentera désormais de façon plus logique au sein de l'Efficacité tactique

Ajout d'une colonne "Efficacité tactique" aux vues "Découverte de joueurs" et "Recrutement - Poste" au sein de "Réservoir de joueurs nationaux - Base de données des joueurs"

Ajustements à l'équilibrage des transferts IA

Ajustements aux attributs de Penalties des joueurs nouvelle génération

Les clubs qui échouent à satisfaire aux Règles du fairplay financier de l'UEFA reçoivent désormais des amendes correctes

Les actions Terminer et Rappeler le prêt n'apparaissent désormais plus comme actives dans la navigation secondaire lorsqu'elles ne sont pas disponibles

Correction d'un problème qui empêchait de trier par une autre colonne après avoir trié par Nom au sein de Causerie d'équipe

Les messages ne sont désormais plus parcourus selon un ordre incorrect

Correction d'un problème qui empêchait l'apparition de certains joueurs au sein de l'Enregistrement de l'effectif pour l'inscription en Ligue conférence

Ajustement du nombre de personnalités négatives attribuées au staff nouvelle génération

L'utilisateur ne sera désormais plus informé qu'il a été limogé pour avoir échoué à gagner le match précédent lorsqu'il a en réalité gagné ce match

Correction d'un blocage avec l'interaction de prêt lorsque vous discutez de promesses de temps de jeu

Correction d'un problème où l'utilisateur ne pouvait plus offrir un joueur en prêt à nouveau via TransferRoom après avoir déjà fait une offre n'ayant reçu aucun intérêt

Certains clubs ne commenceront désormais plus le jeu avec l'objectif inattendu de "Réparer les dégâts financiers"

Correction d'un problème où le jeu ne s'arrêtait pas pendant le traitement lorsqu'une question média était posée lors du Dernier jour du mercato

Si un joueur voit son application pour un permis de travail rejetée, ceci indiquera désormais que le joueur n'est pas éligible à une place ESC.

Les joueurs ne demandent désormais plus de manière illogique une clause libératoire de relégation supérieure à la clause libératoire à montant minimum

Correction d'un rare problème où les recruteurs pouvaient aller en dehors de leur portée de repérage quand la responsabilité était déléguée Interface Ajout d'un curseur pour activer les bordures transparentes d'attributs

Les dalles Événements en match incluent désormais les cartons jaunes

L'infobulle informative de Joueur ne clignote désormais plus quand le curseur est proche du bord de l'icône d'infobulle

L'équipe de l'utilisateur est désormais correctement mise en surbrillance pendant les tirages de coupes

Le tableau de score ne montre désormais plus le score final durant les temps forts du match précédent

Ajout de dalles optionnelles pouvant apparaître sur plus d'écrans en jouant dans des résolutions supérieures à 4K : Blessures actuelles, Historique des transferts, TransferRoom Arrivées/Départs, Site du club, Rapport de joueur ; Listes personnelles, Configuration jeunes, Réactions générales, Réactions au recrutement et Vue d'ensemble dynamique.

Les joueurs sont désormais triés par poste par défaut sur l'écran Tactiques

Les blessures "orange" s'affichent désormais différemment des blessures "rouges" sur le terrain des Tactiques

Les remplaçants sous le terrain tactiques affichent désormais la couleur correspondante pour refléter les blessures

Améliorations diverses sur le visualiseur de tactiques

Les stats Équipe/Joueur peuvent désormais être cliquées via des hyperliens sur la page Compétitions

Correction d'un problème lors duquel les flèches du rôle de joueur pointaient dans la direction erronée

Les textes de descriptions des rôles dans Tactiques ne sont désormais plus coupés

Correction d'un problème où changer le rôle d'un joueur dans le panneau Consignes individuelles ne mettait pas automatiquement à jour les instructions par défaut (le problème était uniquement visuel, les instructions restaient appliquées)

Réduction du délai lors du basculement entre les onglets Avec le ballon/Sans le ballon

Les icônes Maillot de joueur sont désormais correctement à l'échelle sur l'affichage de formation dans les Consignes particulières

Amélioration de divers menus à liste déroulante pour contenir le texte centralisé

Correction de l'état de sauvegarde sur le Centre des transferts lors de la sélection d'un filtre

Rechercher un attribut triera désormais les résultats alphabétiquement dans la langue préférée des utilisateurs, pas seulement en Anglais

Le bouton Modifier Poste/Rôle fonctionne désormais comme prévu lors de la création d'une nouvelle Recherche ciblée

Les informations Domination du match et Graphique xG affichent désormais les couleurs correctes

La visualisation "Positions moyennes" affiche désormais les joueurs sur le terrain, plutôt que les joueurs avec le plus de minutes jouées

Compétitions > Phases affichent désormais une explication pour toute déduction de points

Ajout d'une colonne Victoire aux penalties/Défaite aux penalties dans le tableau de classement pour les compétitions appropriées

Suppression des traits de séparation s'affichant sur certains tableaux de score

Les lignes Joueur partenaire ne restent désormais plus sur le terrain tactiques après un remplacement effectué

Refonte de l'IU de match pour assurer une distribution symétrique des dalles/blocs

Correction d'un problème qui causait la duplication du Banc de touche en échelle réduite

Le classement en direct met désormais en surbrillance l'équipe de l'utilisateur

Les changements de formation IA sont désormais affichés au sein de la carte/dalle Tactique IA entre les temps forts

Changement à l'écran Infos de dernière minute après-match - drapeaux de nation retirés pour les compétitions domestiques

Les icônes de condition physique se mettront désormais correctement à jour pendant un match

L'écran Stats des joueurs affiche désormais les remplacements

Plus de colonnes ont été ajoutées au sein de l'écran Tactique de match

Les jauges de Pronostic de match se remplissent désormais correctement Compétitions, Règles et Calendrier Argentine - Premier League : ajout des prolongations aux phases de barrages

Australie - A-League : correction aux joueurs boursiers

Brésil – Mises à jour au format et au calendrier de Coupe du Brésil, des Championnats d'état et du Championnat jeunes

Canada - Canadian Premier League : mise à jour du format de la North Star Cup pour 2026

Angleterre - Carabao Cup : les matchs du troisième tour ne seront désormais plus programmés pendant la trêve internationale de septembre lors des futures saisons

Angleterre - Premier League : améliorations effectuées à la précision du calendrier TV

Angleterre - FA Cup : mise à jour des sommes à gagner

Angleterre - National League Cup : les équipes de National League jouent désormais toujours à domicile

Angleterre - National League Cup : les matchs de phase de groupe présentent désormais correctement des affiches National League contre équipe U21

Angleterre - National League Cup : mise à jour des sommes à gagner

Angleterre - Compétitions jeunes : ajout d'une trêve hivernale pour les équipes jeunes ; certaines équipes s'arrêtent désormais correctement lors des trêves internationales

Europe - Ligue des Champions : l'ordre du chapeau pour le tirage n'est désormais plus toujours le même

Europe – Mise à jour des dates butoirs d'inscription d'effectif pour 2026/27 pour les compétitions européennes masculines et féminines

Grèce - Mise à jour des règles pour la Coupe de Grèce, la Super coupe et la Superleague 2

Islande - Coupe domestique : les équipes U19 ne participent désormais plus à la Coupe d'Islande senior

Lettonie - Tonybet Virsliga : suppression de la règle d'inscription "1 joueur formé au pays maximum"

Irlande du Nord - National Conference League Cup : mise à jour du format et calendrier

Pologne - PKO Bank Polski Ekstraklasa : mise à jour des règles de match pour 2026/27

Pologne - Polish FA Cup : mise à jour du format 2026/27

Portugal - Coupe de la ligue portugaise : la saison 2026/27 ne commence désormais plus avec le format 2027/28

Écosse - Ligue et coupe Réserve : compétitions supprimées du jeu en raison de leur interruption

Amérique du Sud - Mise à jour des formats Copa Libertadores et Copa Sudamericana et des calendriers pour la saison 2027

Corée du Sud - mise à jour des règles de match de joueur étranger pour la K League 1; K League 2; Korean Cup et Korean Super Cup

Monde - Coupe du monde féminine : les matchs des phases de groupe ne se chevauchent désormais plus

Diverses autres corrections de compétitions sur plusieurs nations En ligne Correction de divers plantages en rapport avec le mode en ligne

Correction d'un problème lors duquel les utilisateurs perdaient le contrôle de leur équipe pendant les matchs si les minuteurs de traitement d'inactivité en ligne étaient sélectionnés

Correction d'un rare problème où l'hôte ne pouvait pas cliquer sur les Profils de joueurs, hyperliens et compétitions

Les messages de synchronisation en ligne n'apparaissent désormais plus durant les temps forts pendant les matchs

Les spectateurs ne peuvent désormais plus rembobiner les matchs en ligne

Mise à jour des invites textuelles pendant les matchs en ligne pour donner des raisons d'arrêt du match plus détaillées

Le bouton Continuer s'anime désormais pendant l'attente d'autres utilisateurs dans le salon

Synchronisation améliorée des matchs humain contre humain, ainsi que dans le mode spectateur Draft mélangée (Shuffle Draft) Ajout d'une préférence pour "5 remplacements parmi 5 nommés" quand la préférence de Taille effectif est de 16 ou plus

Correction d'un rare problème où les joueurs retirés pendant la phase re-draft étaient ajoutés de nouveau à l'effectif si l'entraîneur de l'utilisateur quittait le salon

Dans une ligue avec un nombre impair de matchs contre chaque équipe, il est assuré que le dernier tour des matchs est joué sur terrain neutre

Correction d'un problème où les joueurs nommés dans l'Équipe du tournoi n'affichaient aucune stat ou note s'ils avaient changé de clubs pendant une phase re-draft

Correction de plusieurs cas où les informations du mode Carrière étaient affichées aux utilisateurs Éditeur de jeu/Éditeur d'avant-partie Davantage d'indices visuels pour clarifier ce qui peut être modifié

L'Éditeur de jeu peut désormais être ouvert en utilisant le menu Actions par clic droit

Ajout d'une action rapide "Maximiser la compréhension tactique" pour les joueurs individuels

Réduction de la hauteur des rangées pour les listes des tableaux afin de pouvoir afficher plus de données à l'écran

Correction d'un problème où la barre de navigation secondaire ne s'affichait pas correctement lors d'une navigation dans l'IGE via le bouton retour

L'en-tête de section sera désormais mis en surbrillance quand l'utilisateur entre dans une nouvelle section

Le widget des Attributs clefs sépare les attributs sur coups de pied arrêtés pour correspondre au format Rapport de joueur

Correction d'un blocage logiciel avec les sauvegardes importées depuis FM24 lors de l'utilisation de l'IGE pour une nation

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