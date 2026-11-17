Disponible depuis ce 10 novembre, Football Manager 27 signe une meilleure sortie que son prédécesseur, en étant bien plus qualitatif et avec moins de soucis. Toutefois, tout n'est pas encore parfait évidemment, et Sports Interactive vient de publier sa première mise à jour. Celle-ci permet de corriger les problèmes présents, apporter des équilibrages, mais aussi des améliorations dans le but de rendre l'expérience encore plus agréable.
Vous pouvez retrouver le patch notes de la version 27.1.0 de FM27 ci-dessous.
Patch notes FM27 17 novembre
Technique
- Nombreuses corrections de plantages
- Diverses améliorations de performance IU
- Amélioration des temps de chargement sur les PC de configuration modeste lors du chargement de bases de données plus conséquentes
- Le paramètre Affichage des informations permet désormais à quiconque avec une résolution d'écran de 1080p ou plus de sélectionner son Affichage des informations préféré. Ceci peut se trouver au sein du menu Préférences
- MacOS Retina affiche désormais un rendu d'échelle de 75 % par défaut pour améliorer les performances. Ceci peut être modifié dans les paramètres de qualité personnalisés des graphismes dans Préférences
- Ajout d'options de choix de Performance/Qualité sur Mac pour donner la priorité aux performances ou à la qualité du rendu
- Amélioration de la fonctionnalité de défilement et de clic droit lors de l'utilisation du trackpad sur Mac
- L'écran de traitement du jeu n'apparaît désormais plus pendant les périodes de traitement extrêmement courtes
- Diverses corrections de localisation à travers plusieurs langues
Recherche
- Diverses modifications de bases de données et de licences, y compris via l'ajout de certains joueurs n'étant pas inclus précédemment
Moteur de match - Attaque
- Améliorations aux prises de décisions des passes et dribbles des joueurs lors des transitions en contre-attaque
- Ajustement de la fréquence à laquelle les attaquants dérivent en position de hors-jeu, entraînant par conséquent moins de buts refusés
- Améliorations des décisions de passes pour les déplacements hors-jeu
- Amélioration de la prise de décision des joueurs lorsqu'ils sont en position de tir
- Amélioration des mouvements pour le rôle de MOC entraînant des déplacements sur plus de largeur avec le ballon
- Amélioration de la précision des passes pour les passes courtes
- Amélioration de la logique des joueurs en réception des passes courtes et longues
- Amélioration de la précision des passes lorsque l'équipe est sous pression minimum
- Les joueurs ne contrôleront désormais plus le ballon de la tête de manière involontaire
- Correction d'un problème qui poussait les gardiens à puncher le ballon lorsqu'ils montaient sur des coups de pied arrêtés offensifs
Moteur de match – Défense
- Ajustements divers sur les décisions et l'intensité du pressing Sans le ballon (SaB)
- Amélioration du pressing Sans le ballon dans les zones excentrées
- Amélioration de l'agression en pressing pour le poste d'Arrière latéral fixé.
- Réduction augmentée de la fréquence des poussées menant à des fautes et cartons jaunes
- Ajustement de la fréquence du Milieu latéral revenant vers l'axe lorsque l'équipe est Sans le ballon
- Marqueurs secondaires couvrant la position et la pression en défense retravaillés
- Le dernier défenseur ne montera désormais plus aussi haut, que ce soit d'une manière générale et spécifiquement quand son équipe joue un corner
- Amélioration des réactions de joueur lors du gain de possession dans les duels 50/50
- Amélioration des réactions du gardien de but en possession menant à un nombre réduit de buts contre son camp lors des passes en retrait
- Correction de rares occurrences où le gardien de but se précipitait hors du but et ratait le ballon
- Amélioration des réactions de joueur aux vérifications de VAR pour empêcher que la décision ne soit devinée avant la décision factuelle
- Les entraîneurs IA ne sélectionneront désormais plus aussi fréquemment le rôle de MD de pressing lorsqu'ils jouent avec deux MD
Graphismes et animation
- Des temps forts plus pertinents sont désormais montrés en jouant en "Mini-résumé"
- Diminution de la durée des temps forts lors du visionnage de buts de matchs passés
- Correction de divers angles de caméra en jeu qui s'affichaient pendant des moments spécifiques (rediffusion de buts, coups francs, ballon sorti)
- Correction d'un problème où le ralenti du premier penalty était passé pendant une séance de tirs au but
- Les projecteurs ne s'activent et ne se désactivent plus de manière répétée pendant les matchs de fin d'après-midi et de début de soirée
- Le public n'est désormais plus retiré de manière incorrecte lors des changements de modes de caméra après avoir modifié le niveau de zoom
- Diminution des temps de chargement lors de l'entrée en matchs dans les stades très grands
- Les disques de joueur 2D ne s'affichent désormais plus de façon aussi sombre qu'avant
- La neige ne rend désormais plus le ballon trop difficile à voir.
- Correction d'un problème d'affichage où l'un des hauts ne s'affichait pas correctement pour les entraîneurs en fauteuil roulant 3D lors de la création d'entraîneur
- Correction d'un problème où les portraits de joueuses nouvelle génération étaient trop éclairés
- Correction d'un problème où les kits d'équipement apparaissaient en noir dans le vestiaire d'avant-match dans un stade neutre
- Les kits d'équipement 3D personnalisés s'affichent désormais avec les couleurs correctes dans l'Écran de démarrage
- Ajustements appliqués à l'ombre du ballon pendant les matchs en journée
Jouabilité
- Ajustements d'équilibrage effectués sur la progression d'exposition en match dans le menu Efficacité tactique lorsque vous entraînez votre formation à plusieurs tactiques
- La Contribution à l'entraînement des clubs semi-pro augmentera désormais de façon plus logique au sein de l'Efficacité tactique
- Ajout d'une colonne "Efficacité tactique" aux vues "Découverte de joueurs" et "Recrutement - Poste" au sein de "Réservoir de joueurs nationaux - Base de données des joueurs"
- Ajustements à l'équilibrage des transferts IA
- Ajustements aux attributs de Penalties des joueurs nouvelle génération
- Les clubs qui échouent à satisfaire aux Règles du fairplay financier de l'UEFA reçoivent désormais des amendes correctes
- Les actions Terminer et Rappeler le prêt n'apparaissent désormais plus comme actives dans la navigation secondaire lorsqu'elles ne sont pas disponibles
- Correction d'un problème qui empêchait de trier par une autre colonne après avoir trié par Nom au sein de Causerie d'équipe
- Les messages ne sont désormais plus parcourus selon un ordre incorrect
- Correction d'un problème qui empêchait l'apparition de certains joueurs au sein de l'Enregistrement de l'effectif pour l'inscription en Ligue conférence
- Ajustement du nombre de personnalités négatives attribuées au staff nouvelle génération
- L'utilisateur ne sera désormais plus informé qu'il a été limogé pour avoir échoué à gagner le match précédent lorsqu'il a en réalité gagné ce match
- Correction d'un blocage avec l'interaction de prêt lorsque vous discutez de promesses de temps de jeu
- Correction d'un problème où l'utilisateur ne pouvait plus offrir un joueur en prêt à nouveau via TransferRoom après avoir déjà fait une offre n'ayant reçu aucun intérêt
- Certains clubs ne commenceront désormais plus le jeu avec l'objectif inattendu de "Réparer les dégâts financiers"
- Correction d'un problème où le jeu ne s'arrêtait pas pendant le traitement lorsqu'une question média était posée lors du Dernier jour du mercato
- Si un joueur voit son application pour un permis de travail rejetée, ceci indiquera désormais que le joueur n'est pas éligible à une place ESC.
- Les joueurs ne demandent désormais plus de manière illogique une clause libératoire de relégation supérieure à la clause libératoire à montant minimum
- Correction d'un rare problème où les recruteurs pouvaient aller en dehors de leur portée de repérage quand la responsabilité était déléguée
Interface
- Ajout d'un curseur pour activer les bordures transparentes d'attributs
- Les dalles Événements en match incluent désormais les cartons jaunes
- L'infobulle informative de Joueur ne clignote désormais plus quand le curseur est proche du bord de l'icône d'infobulle
- L'équipe de l'utilisateur est désormais correctement mise en surbrillance pendant les tirages de coupes
- Le tableau de score ne montre désormais plus le score final durant les temps forts du match précédent
- Ajout de dalles optionnelles pouvant apparaître sur plus d'écrans en jouant dans des résolutions supérieures à 4K : Blessures actuelles, Historique des transferts, TransferRoom Arrivées/Départs, Site du club, Rapport de joueur ; Listes personnelles, Configuration jeunes, Réactions générales, Réactions au recrutement et Vue d'ensemble dynamique.
- Les joueurs sont désormais triés par poste par défaut sur l'écran Tactiques
- Les blessures "orange" s'affichent désormais différemment des blessures "rouges" sur le terrain des Tactiques
- Les remplaçants sous le terrain tactiques affichent désormais la couleur correspondante pour refléter les blessures
- Améliorations diverses sur le visualiseur de tactiques
- Les stats Équipe/Joueur peuvent désormais être cliquées via des hyperliens sur la page Compétitions
- Correction d'un problème lors duquel les flèches du rôle de joueur pointaient dans la direction erronée
- Les textes de descriptions des rôles dans Tactiques ne sont désormais plus coupés
- Correction d'un problème où changer le rôle d'un joueur dans le panneau Consignes individuelles ne mettait pas automatiquement à jour les instructions par défaut (le problème était uniquement visuel, les instructions restaient appliquées)
- Réduction du délai lors du basculement entre les onglets Avec le ballon/Sans le ballon
- Les icônes Maillot de joueur sont désormais correctement à l'échelle sur l'affichage de formation dans les Consignes particulières
- Amélioration de divers menus à liste déroulante pour contenir le texte centralisé
- Correction de l'état de sauvegarde sur le Centre des transferts lors de la sélection d'un filtre
- Rechercher un attribut triera désormais les résultats alphabétiquement dans la langue préférée des utilisateurs, pas seulement en Anglais
- Le bouton Modifier Poste/Rôle fonctionne désormais comme prévu lors de la création d'une nouvelle Recherche ciblée
- Les informations Domination du match et Graphique xG affichent désormais les couleurs correctes
- La visualisation "Positions moyennes" affiche désormais les joueurs sur le terrain, plutôt que les joueurs avec le plus de minutes jouées
- Compétitions > Phases affichent désormais une explication pour toute déduction de points
- Ajout d'une colonne Victoire aux penalties/Défaite aux penalties dans le tableau de classement pour les compétitions appropriées
- Suppression des traits de séparation s'affichant sur certains tableaux de score
- Les lignes Joueur partenaire ne restent désormais plus sur le terrain tactiques après un remplacement effectué
- Refonte de l'IU de match pour assurer une distribution symétrique des dalles/blocs
- Correction d'un problème qui causait la duplication du Banc de touche en échelle réduite
- Le classement en direct met désormais en surbrillance l'équipe de l'utilisateur
- Les changements de formation IA sont désormais affichés au sein de la carte/dalle Tactique IA entre les temps forts
- Changement à l'écran Infos de dernière minute après-match - drapeaux de nation retirés pour les compétitions domestiques
- Les icônes de condition physique se mettront désormais correctement à jour pendant un match
- L'écran Stats des joueurs affiche désormais les remplacements
- Plus de colonnes ont été ajoutées au sein de l'écran Tactique de match
- Les jauges de Pronostic de match se remplissent désormais correctement
Compétitions, Règles et Calendrier
- Argentine - Premier League : ajout des prolongations aux phases de barrages
- Australie - A-League : correction aux joueurs boursiers
- Brésil – Mises à jour au format et au calendrier de Coupe du Brésil, des Championnats d'état et du Championnat jeunes
- Canada - Canadian Premier League : mise à jour du format de la North Star Cup pour 2026
- Angleterre - Carabao Cup : les matchs du troisième tour ne seront désormais plus programmés pendant la trêve internationale de septembre lors des futures saisons
- Angleterre - Premier League : améliorations effectuées à la précision du calendrier TV
- Angleterre - FA Cup : mise à jour des sommes à gagner
- Angleterre - National League Cup : les équipes de National League jouent désormais toujours à domicile
- Angleterre - National League Cup : les matchs de phase de groupe présentent désormais correctement des affiches National League contre équipe U21
- Angleterre - National League Cup : mise à jour des sommes à gagner
- Angleterre - Compétitions jeunes : ajout d'une trêve hivernale pour les équipes jeunes ; certaines équipes s'arrêtent désormais correctement lors des trêves internationales
- Europe - Ligue des Champions : l'ordre du chapeau pour le tirage n'est désormais plus toujours le même
- Europe – Mise à jour des dates butoirs d'inscription d'effectif pour 2026/27 pour les compétitions européennes masculines et féminines
- Grèce - Mise à jour des règles pour la Coupe de Grèce, la Super coupe et la Superleague 2
- Islande - Coupe domestique : les équipes U19 ne participent désormais plus à la Coupe d'Islande senior
- Lettonie - Tonybet Virsliga : suppression de la règle d'inscription "1 joueur formé au pays maximum"
- Irlande du Nord - National Conference League Cup : mise à jour du format et calendrier
- Pologne - PKO Bank Polski Ekstraklasa : mise à jour des règles de match pour 2026/27
- Pologne - Polish FA Cup : mise à jour du format 2026/27
- Portugal - Coupe de la ligue portugaise : la saison 2026/27 ne commence désormais plus avec le format 2027/28
- Écosse - Ligue et coupe Réserve : compétitions supprimées du jeu en raison de leur interruption
- Amérique du Sud - Mise à jour des formats Copa Libertadores et Copa Sudamericana et des calendriers pour la saison 2027
- Corée du Sud - mise à jour des règles de match de joueur étranger pour la K League 1; K League 2; Korean Cup et Korean Super Cup
- Monde - Coupe du monde féminine : les matchs des phases de groupe ne se chevauchent désormais plus
- Diverses autres corrections de compétitions sur plusieurs nations
En ligne
- Correction de divers plantages en rapport avec le mode en ligne
- Correction d'un problème lors duquel les utilisateurs perdaient le contrôle de leur équipe pendant les matchs si les minuteurs de traitement d'inactivité en ligne étaient sélectionnés
- Correction d'un rare problème où l'hôte ne pouvait pas cliquer sur les Profils de joueurs, hyperliens et compétitions
- Les messages de synchronisation en ligne n'apparaissent désormais plus durant les temps forts pendant les matchs
- Les spectateurs ne peuvent désormais plus rembobiner les matchs en ligne
- Mise à jour des invites textuelles pendant les matchs en ligne pour donner des raisons d'arrêt du match plus détaillées
- Le bouton Continuer s'anime désormais pendant l'attente d'autres utilisateurs dans le salon
- Synchronisation améliorée des matchs humain contre humain, ainsi que dans le mode spectateur
Draft mélangée (Shuffle Draft)
- Ajout d'une préférence pour "5 remplacements parmi 5 nommés" quand la préférence de Taille effectif est de 16 ou plus
- Correction d'un rare problème où les joueurs retirés pendant la phase re-draft étaient ajoutés de nouveau à l'effectif si l'entraîneur de l'utilisateur quittait le salon
- Dans une ligue avec un nombre impair de matchs contre chaque équipe, il est assuré que le dernier tour des matchs est joué sur terrain neutre
- Correction d'un problème où les joueurs nommés dans l'Équipe du tournoi n'affichaient aucune stat ou note s'ils avaient changé de clubs pendant une phase re-draft
- Correction de plusieurs cas où les informations du mode Carrière étaient affichées aux utilisateurs
Éditeur de jeu/Éditeur d'avant-partie
- Davantage d'indices visuels pour clarifier ce qui peut être modifié
- L'Éditeur de jeu peut désormais être ouvert en utilisant le menu Actions par clic droit
- Ajout d'une action rapide "Maximiser la compréhension tactique" pour les joueurs individuels
- Réduction de la hauteur des rangées pour les listes des tableaux afin de pouvoir afficher plus de données à l'écran
- Correction d'un problème où la barre de navigation secondaire ne s'affichait pas correctement lors d'une navigation dans l'IGE via le bouton retour
- L'en-tête de section sera désormais mis en surbrillance quand l'utilisateur entre dans une nouvelle section
- Le widget des Attributs clefs sépare les attributs sur coups de pied arrêtés pour correspondre au format Rapport de joueur
- Correction d'un blocage logiciel avec les sauvegardes importées depuis FM24 lors de l'utilisation de l'IGE pour une nation
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