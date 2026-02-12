Diablo : La classe du démoniste arrive sur 3 titres de la franchise

Place au démoniste sur Diablo IV, Diablo II: Resurrected et Diablo Immortal : les ténèbres s'emparent de Sanctuaire. Blizzard a confirmé l'introduction de la classe du Warlock sur 3 de ses titres.
Dans la soirée du 11 février 2026, Blizzard a organisé une diffusion consacrée au 30ème
anniversaire de la franchise Diablo
, et le développeur a ainsi évoqué les grandes nouveautés à venir. Comme une fuite
l'avait fortement suggéré quelques jours plus tôt, la classe du démoniste
va faire une entrée fracassante sur le jeu.
Le démoniste débarque sur Diablo IV, Diablo II: Resurrected et Diablo Immortal
Après la lumière, c'est au tour de l'obscurité de dominer Sanctuaire : le démoniste
va succéder au paladin et sera introduit sur Diablo IV
avec l'extension Lord of Hatred, mais pas seulement. En effet, Blizzard a annoncé à la surprise générale que cette nouvelle classe était à présent disponible sur Diablo II: Resurrected
à travers Reign of the Warlock
. L'invocateur de démons deviendra également jouable sur Diablo Immortal
au cours de l'été (Andarielle se soulève)
.
Lors de la diffusion du 11 février du 30ème
anniversaire, Blizzard a dévoilé comment se jouera cette classe sur Diablo Immortal. Le démoniste y sera capable d'invoquer 3 types de démons mais aussi de dompter tous ceux qu'il rencontre, pour bénéficier d'auras ou de statistiques bonus variées. Cette nouvelle classe pourra aussi s'apparenter à un caster apportant la destruction, car en vérité, chacune de ses incarnations sera différente selon le titre. Concernant Diablo IV, il faudra patienter jusqu'au 5 mars prochain pour en apprendre davantage sur son gameplay
.
Blizzard a toutefois évoqué la place du démoniste dans le Lore sur la version la plus récente du jeu. Opposé au paladin, il fait appel à la puissance des ténèbres pour vaincre le Mal, autrement dit, il est celui qui combat le mal par le mal
. Lord of Hatred sortira vers la fin du mois d'avril 2026
, et d'autres détails viendront en temps voulu.
Le développeur a dévoilé d'autres surprises à venir sur Diablo IV
grâce à cette diffusion : refonte des arbres de talents, nouvelle activité endgame
, filtre des butins, et plus encore. Lord of Hatred s'annonce ainsi grandiose, et en attendant cette sortie, vous pourrez passer quelques semaines à enchaîner les séries meurtrières avec la saison 12
.
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