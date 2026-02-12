Diablo : La classe du démoniste arrive sur 3 titres de la franchise

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 février 2026 à 10h41
Place au démoniste sur Diablo IV, Diablo II: Resurrected et Diablo Immortal : les ténèbres s'emparent de Sanctuaire. Blizzard a confirmé l'introduction de la classe du Warlock sur 3 de ses titres.
Diablo : La classe du démoniste arrive sur 3 titres de la franchise
Dans la soirée du 11 février 2026, Blizzard a organisé une diffusion consacrée au 30ème anniversaire de la franchise Diablo, et le développeur a ainsi évoqué les grandes nouveautés à venir. Comme une fuite l'avait fortement suggéré quelques jours plus tôt, la classe du démoniste va faire une entrée fracassante sur le jeu.


Le démoniste débarque sur Diablo IV, Diablo II: Resurrected et Diablo Immortal

Après la lumière, c'est au tour de l'obscurité de dominer Sanctuaire : le démoniste va succéder au paladin et sera introduit sur Diablo IV avec l'extension Lord of Hatred, mais pas seulement. En effet, Blizzard a annoncé à la surprise générale que cette nouvelle classe était à présent disponible sur Diablo II: Resurrected à travers Reign of the Warlock. L'invocateur de démons deviendra également jouable sur Diablo Immortal au cours de l'été (Andarielle se soulève).

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Lors de la diffusion du 11 février du 30ème anniversaire, Blizzard a dévoilé comment se jouera cette classe sur Diablo Immortal. Le démoniste y sera capable d'invoquer 3 types de démons mais aussi de dompter tous ceux qu'il rencontre, pour bénéficier d'auras ou de statistiques bonus variées. Cette nouvelle classe pourra aussi s'apparenter à un caster apportant la destruction, car en vérité, chacune de ses incarnations sera différente selon le titre. Concernant Diablo IV, il faudra patienter jusqu'au 5 mars prochain pour en apprendre davantage sur son gameplay.

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Blizzard a toutefois évoqué la place du démoniste dans le Lore sur la version la plus récente du jeu. Opposé au paladin, il fait appel à la puissance des ténèbres pour vaincre le Mal, autrement dit, il est celui qui combat le mal par le mal. Lord of Hatred sortira vers la fin du mois d'avril 2026, et d'autres détails viendront en temps voulu.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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