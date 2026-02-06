Diablo 4 : Une fuite semble confirmer l'identité de la prochaine classe, les forces obscures arrivent

Des données trouvées dans les fichiers sur le PTR de Diablo IV ont permis de lever le voile sur la prochaine classe du jeu en février 2026.
En décembre 2025, nous nous étions demandé quelle classe succéderait au paladin
sur Diablo IV
, et avions pris le parti de croire à une hypothèse assez populaire : l'arrivée du démoniste (Warlock)
. Quelques mois plus tard, avec la sortie du PTR de la saison 12
, cette idée paraît se vérifier.
Le démoniste devrait devenir la prochaine classe de Diablo IV
Au début du mois de février 2026, la communauté de Diablo IV
s'est enflammée à la suite d'une publication partagée sur Reddit. Un datamineur, "Inudax", a en effet partagé des illustrations confirmant l'identité de la prochaine classe à intégrer le titre de Blizzard. Il s'agirait ainsi du démoniste, et un fichier comportant la mention « Warlock » donne encore plus de crédit à cette rumeur.
Confirmed my post about 2nd class name and art - 2.6 PTR datamined (High-res version)
by u/inudax in diablo4
Le nom du fichier, 2DUI_Expansion2_Info_Page_01_WarlockUpdate_0
, laisse peu de place au doute, d'autant que l'image représentant les deux nouvelles classes de Lord of Hatred va également dans ce sens. L'illustration propose un parfait contraste entre l'ombre et la lumière, à travers le paladin et le démoniste.
Pour l'instant, la communauté réagit de manière très positive à cette nouvelle qui fait sens. Le démoniste a tout à fait sa place dans l'univers du jeu, puisqu'il se diffère du sorcier grâce à un gameplay a priori axé sur les malédictions. Du point de vue du Lore, l'arrivée du démoniste
est plutôt cohérente, sachant que l'extension Lord of Hatred sera axée sur Méphisto.
Même si Blizzard n'a pas encore révélé officiellement l'entrée du démoniste sur Diablo IV,
de telles données suggèrent fortement que ces informations sont plus qu'une simple fuite, mais une annonce avant l'heure. Bien entendu, des changements sont toujours possibles, mais cela paraît peu crédible. Il faudra tout de même patienter jusqu'à la confirmation du développeur pour en avoir la certitude, et en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur les royaumes de tests (du 3 au 10 février) pour découvrir par vous-même les mécaniques de la saison 12
, la dernière avant Lord of Hatred.
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