Diablo 4 : Un vaste aperçu de la saison 15 a été partagé, les détails des nouveautés

Qu'a concocté Blizzard pour la saison 15 de Diablo IV ? Le développeur a communiqué à ce sujet en juillet 2026 en annonçant le déploiement du PTR.

Le 30 juillet 2026, Blizzard a partagé un vaste aperçu de la saison 15 de Diablo IV en annonçant la sortie du royaume public de test, du 4 août à 19 heures au 11 août à la même heure. Le développeur a évoqué des « nouvelles fonctionnalités et des changements qui vont bouleverser votre façon de jouer sur les royaumes éternels et saisonniers. »

Que réserve la saison 15 de Diablo IV ?

Éclats spirituels : de nouveaux pouvoirs pour optimiser son personnage



En saison 15 de Diablo IV, vous aurez l'opportunité d'employer des objets sertissables uniques qui vous feront gagner en puissance : les Éclats spirituels. Ils seront déclinés en 5 niveaux de rareté, communs, magiques, rares, légendaires et uniques, et pourront être améliorés via le cube horadrique.

Voici quelques exemples :

Éclat de pierre d'âme noire → +7/20/30/50 à toutes les caractéristiques

Lorsque vous tuez des adversaires, vous absorbez une âme pendant 15 secondes. Chaque âme augmente vos dégâts de 2/3/4/5 % [x], mais aussi les dégâts que vous subissez de 0,5 %. Cet effet peut se cumuler, mais n'est pas réinitialisé.

Éclat de la Mère → +250/175/2 625/4 375 de résistance physique

Vous pouvez vous mouvoir librement. Lorsque vous touchez des adversaires, vous les rendez vulnérables pendant 10 secondes. Après avoir touché 100/150/200/250 adversaires, vous subissez un étourdissement pendant 4 secondes.

Éclat de flammes infernales → +35/50/375/625 de résistance à tous les éléments

Vous infligez 40/60/80/100 % [x] de dégâts supplémentaires, mais perdez 100 % de chances d'infliger un coup critique.

Nouvelle mécanique : les donjons de défi

La prochaine saison vous convie à participer à des donjons de défi, qui apparaîtront dans tout Sanctuaire. Vous devrez vous mesurer à des boss et à des adversaires redoutables, pour décrocher diverses récompenses.

Dans les niveaux de difficulté Tourment, vous pourrez augmenter la difficulté des combats dans la limite de trois niveaux de plus que le niveau actuel.

Embuscades dans l'Overland

Parfois, un démon viendra interrompre vos aventures et vous traquera. Vous en serez informé, et il vous faudra décider de fuir ou de le combattre. Attention, vous n'aurez que 30 secondes pour effectuer votre choix, sachant que « le combat ne sera pas facile » selon le développeur.

Objets d'héritage uniques

Si vous avez joué à Diablo, Diablo II ou Diablo III, cette section devrait vous plaire. En effet, 9 objets d'héritage uniques vont faire leur retour de façon permanente, et 4 d'entre eux pourront être utilisés par toutes les classes. Notez que certains seront ajustés pour s'adapter au système actuel.

Toutes les classes

Couronne de Léoric (heaume)

Brassards de Némésis (gants)

Pierre de Jordanie (anneau)

Blouse de Morveuse (cuirasse, il s'agit du collier de Morveuse, mais intégré à une cuirasse)

Plusieurs classes

Aiguille d'Arioc (arme d'hast à deux mains) → Barbares, druides, sacresprits

Mésaventure d'Henri (catalyseur main gauche) → Sorciers, nécromanciens, démonistes

In-Geom (épée à une main) → Barbares, druides, voleurs, nécromanciens, paladins, démonistes

La Fournaise (masse à deux mains) → Barbares, druides, nécromanciens, paladins, démonistes

Écorcheur de Messerschmidt (hache à deux mains) → Barbares, druides, nécromanciens, paladins, démonistes

Modifications apportées aux objets mythiques

Nous avons pris vos commentaires en compte et travaillons à améliorer davantage les objets uniques mythiques et mythiques emblématiques. Le système sera ainsi simplifié pour vous offrir plus de possibilités en matière d'artisanat et vous donner bien plus de contrôle sur cette pièce de choix qui vous permettra d'atteindre les plus hauts sommets avec votre configuration.

En saison 15, il sera toujours possible de faire appel au cube horadrique ou au joaillier pour fabriquer des objets mythiques, mais les résultats seront bien plus prévisibles. Pour rendre cela possible, Blizzard ajoute la recette « Améliorer directement des objets au niveau mythique » dans le cube horadrique, qui aura pour effet de vous accorder un objet équivalent à l'initial. Côté joaillerie, la recette de fabrication de runes permettra de choisir un emplacement pour fabriquer un objet de classe unique mythique aléatoire approprié. De plus, vous pourrez à la fois porter un objet obtenu avec la joaillier (ou plusieurs) et un reçu avec le cube horadrique.

Les objets uniques mythiques créés à l'aide de la puissante recette d'amélioration directe du cube horadrique seront considérés comme des objets artisanaux. Vous ne pourrez porter qu'un seul de ces objets à la fois, mais seuls les objets uniques mythiques ainsi fabriqués seront traités comme tels. Ceux que vous obtiendrez par l'intermédiaire de la joaillerie ne seront pas concernés. Il existe de nombreuses façons de créer des objets non artisanaux, donc vous aurez encore plusieurs options pour une partie de ces objets mythiques.

Enfin, la recette d'artisanat de la cache mythique de la forge pourra désormais générer des objets uniques mythiques ou mythiques emblématiques adaptés à votre classe.

Versions uniques des objets mythiques emblématiques

Tous les objets mythiques emblématiques seront désormais disponibles également sous leur forme unique. Ces objets uniques capables de redéfinir la configuration de votre personnage seront plus faciles à obtenir plus tôt dans votre progression, ce qui vous permettra de passer moins de temps à changer de configuration.

Nouveaux charmes uniques et mythiques

Charmes uniques mythiques

Comme les objets uniques mythiques, les charmes seront disponibles en version mythique en saison 15 de Diablo IV, et présenteront une propriété unique fortement améliorée. En revanche, vous ne pourrez pas en fabriquer ; pour en décrocher, il faudra être chanceux.

Nouveaux charmes uniques

16 nouveaux charmes uniques seront ajoutés, et ils seront tous basés sur des objets uniques déjà présents en jeu qui n'avaient pas encore été représentés. 8 des 10 objets d'héritage uniques seront également associés à un charme.

Renaissance

Garder son personnage au fil des saisons sera possible grâce à la fonctionnalité « Renaissance ». Pour en savoir plus, consultez notre article présentant cet ajout.

Boîte aux lettres horadrique

La nouvelle boîte aux lettres horadrique permet à l'équipe de Diablo IV d'envoyer des récompenses et des messages directement sur votre compte. Pendant le RPT, vous recevrez une récompense commémorative anticipée qui nous aidera à tester son fonctionnement avant le déploiement de la saison 15. Les messages envoyés directement sur votre compte via la boîte aux lettres horadrique contiendront parfois des récompenses, des provisions et des objets commémoratifs.

La date de sortie de la saison 15 n'est pas encore connue avec certitude à ce jour, mais elle est estimée au 15 septembre prochain, juste après la BlizzCon 2026. Blizzard devrait révéler d'autres détails à ce moment, alors ne manquez pas ce rendez-vous incontournable et restez à l'affût de l'actualité de Diablo IV pour ne rien rater.