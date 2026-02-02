Diablo 4 : Les grandes mécaniques de la saison 12 ont été présentées, préparez-vous à vivre un chapitre sanglant et dynamique

La saison 12 de Diablo IV sera testable sur le PTR en février 2026, et Blizzard a dévoilé le fonctionnement de ses mécaniques principales en vue de cette sortie.
La saison 12 de Diablo IV
va bientôt succéder à celle de l'Intervention divine, qui a introduit la classe du paladin à la surprise générale, et sera la dernière avant le lancement de Lord of Hatred
. Blizzard a présenté les mécaniques de ce nouveau chapitre, qui seront testables sur le PTR du 3 février à 19 heures au 10 février à la même heure.
Blizzard révèle les mécaniques principales de la saison 12 de Diablo IV
Séries meutrières
La saison 12 de Diablo IV
se dévoile progressivement, et le développeur a précisé qu'elle se voulait « ciblée et épurée, tout en offrant une expérience renouvelée, gratifiante et amusante
. » Pour ce faire, Blizzard introduit la mécanique des séries meurtrières
: plus vous éliminerez de créatures rapidement, plus vous serez puissant et pourrez prétendre à de belles récompenses. Ce système sera disponible dans toutes les activités du jeu, ce qui devrait vous inciter à varier votre programme.
Plus concrètement, lorsqu'une série meurtrière commencera, une fenêtre comptabilisera vos éliminations. Le temps imparti diminuera peu à peu, mais il sera possible de réinitialiser le compteur en effectuant des éliminations supplémentaires, en infligeant des dégâts directs ou en appliquant des dégâts initiaux sur la durée.
Les séries se diviseront en 5 paliers :
- série de victimes
- carnage
- dévastation
- bain de sang
- massacre
Lorsqu'une série se terminera, vous obtiendrez de l'expérience et de la réputation saisonnière.
Objets ensanglantés
Puisque vous aviez adoré les Armures du Chaos, Blizzard prévoit aussi l'ajout d'une nouvelle qualité d'équipement, les objets ensanglantés
, qui pourront être récupérés aléatoirement et qui vous aideront à être plus efficace dans les séries meurtrières.
Leurs affixes s'adapteront à la puissance de votre palier de série meurtrière, et ils pourront être à la fois ancestraux et ensanglantés.
Trois catégories se distinguent :Saccage
Festin
- La puissance augmente en fonction du palier actuel de la série meurtrière.
- S'applique à l'armure.
- Ex : série meurtrière : 7 %[+] à la vitesse de déplacement par palier de série meurtrière.
Faim
- Applique des bonus de combat en fonction du nombre total de victimes de votre série meurtrière actuelle.
- S'applique aux armes.
- Ex. : toutes les 40 victimes de votre série meurtrière, réinitialise 1 temps de recharge aléatoire.
- Ces bonus sont constants et ne dépendent pas du palier de la série meurtrière.
- Personnalise les récompenses, qui s'adaptent aux paliers de la série meurtrière.
- Ex. : les élites lâcheront des runes plus souvent.
- S'applique aux bijoux.
- Comme pour les autres affixes, les effets des affixes ensanglantés sont cumulables.
Emblèmes ensanglantés
Enfin, les joueurs de Diablo IV
auront tout intérêt de récupérer des emblèmes ensanglantés
en saison 12
, car ils permettront d'accroître l'intensité des combats en échange de meilleurs butins. Vous en trouverez dans les donjons du Cauchemar, les hordes infernales et les boss de repaire à partir du Tourment I.
Blizzard a prévenu la communauté : les emblèmes ensanglantés augmenteront d'environ un palier la difficulté de votre Tourment actuel, alors ne les utilisez pas sans préparation. Cependant, si vous relevez le défi, vous recevrez des objets ensanglantés.Rendez-vous le 3 février 2026 sur le PTR
pour tester ces nouveautés, et faire part de votre retour au développeur afin qu'il puisse peaufiner quelques détails avant la sortie officielle de la saison 12 de Diablo IV
.
commentaire (1)
Une semaine pour tomber les uber... quel challenge. Le pire diablo de tous les temps.