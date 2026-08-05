Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 août 2026 à 19h27
Les rumeurs faisant état d'un éventuel portage de Diablo IV sur Nintendo Switch 2 semblent se confirmer à la suite de la publication d'un rapport du magazine Dealabs.
Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026

Trois ans après sa sortie, Diablo IV devrait arriver sur Nintendo Switch 2, c'est en tout cas ce que rapportent les rumeurs depuis quelques mois. Le 5 août 2026, le magazine Dealabs publie un article, rédigé par l'insader "billbil-kun" selon lequel cette information est exacte. 

Diablo IV sera normalement disponible sur la Switch 2 en septembre 2026

Les rumeurs soutenant le portage de Diablo IV sur Nintendo Switch 2 se multiplient depuis le printemps, notamment en raison d'une fuite de l'IGRS (Indonesia Game Rating System), qui avait entraîné la divulgation de l'information. Quelques mois plus tard, le rapport publié par "billbil-kun" dévoile des détails concernant cette sortie, qui serait imminente. Selon lui, Diablo IV arrivera sur Switch 2 le 15 ou le 18 septembre 2026.

  • Diablo IV débarquera bientôt sur Nintendo Switch 2, près de 3 ans après sa sortie sur PC, Xbox et PlayStation
  • Deux fuites indépendantes, provenant de deux organismes officiels de classification (Indonésie puis Taïwan), pointent vers cette version
  • Informations exclusives dévoilées ici : date de sortie (15 ou 18 septembre 2026), prix et disponibilité en version physique
  • Prix confirmé : 69,99 €
  • Version physique disponible, mais uniquement au format Code in a Box (sans cartouche)
  • Une annonce officielle pourrait avoir lieu à la Gamescom 2026, où Xbox a confirmé sa présence
  • Inconnue à ce stade : l'inclusion ou non du DLC Lord of Hatred dans cette édition Switch 2

La date de sortie estimée au 15 septembre est, selon nous, la plus probable, puisqu'elle devrait correspondre à celle de la saison 15. D'après le Reliquaire, cet énième chapitre commencerait à cette date, mais nous ne pouvons l'affirmer pour l'instant, car le développeur n'a pas confirmé cela. L'incertitude relative à la disponibilité des extensions induit d'ailleurs peut-être notre raisonnement en erreur.

Diablo-IV-Switch-2

Une officialisation imminente à la Gamescom 2026 ?

Pour le moment, ni Blizzard ni Nintendo n'ont communiqué à propos de l'arrivée de Diablo IV sur Switch 2, et ces éléments restent donc à prendre avec les pincettes jusqu'à une annonce officielle. Néanmoins, le calendrier semble idéal. Avec la Gamescom 2026 qui ouvrira ses portes du 26 au 30 août à Cologne, ainsi que la présence confirmée de Xbox sur place avec un stand dédié pour fêter ses 25 ans, le cadre paraît tout désigné pour lever le voile sur ce portage de grande envergure.

Nous devrions donc en avoir le cœur net d'ici quelques semaines, si les prédictions de "billbil-kun" se révèlent exactes. Plongeriez-vous dans l'univers de Sanctuaire sur portable ?

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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