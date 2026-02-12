Diablo 4 : Lord of Hatred va amener un endgame totalement inédit, les détails des nouveautés

Blizzard a surpris tout le monde en février 2026 en présentant les grandes nouveautés prévues pour Lord of Hatred. Préparez-vous à savourer un endgame plus riche que jamais.

Au cours de la diffusion du 30ème anniversaire de Diablo, Blizzard a annoncé l'introduction de la classe du démoniste, qui produira un contraste majeur avec celle du paladin, ainsi que les grandes nouveautés à venir en même temps avec Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV. Des surprises de taille vous attendent, et nous vous proposons de les découvrir ci-dessous.





Blizzard dévoile les nouveautés endgame de Lord of Hatred

En plus d'amener la somptueuse région de Skovos « inspirée de paysages méditerranéens antiques » et de sa capitale Temis, avec un nouveau chapitre de la campagne de Diablo IV, qui vous conduira enfin vers un affrontement épique contre Méphisto, Blizzard a dévoilé les changements majeurs prévus sur le jeu.







Plans de guerre

L'endgame de Lord of Hatred réserve effectivement quelques nouveautés majeures, et la première d'entre elles n'est autre que les plans de guerre. Concrètement, vous pourrez créer une sorte de playlist comportant jusqu'à 5 activités déjà connues, parmi les Hordes infernales, les Vagues infernales, la Fosse, les Donjons du Cauchemar, les Boss de repaire et les Bas-fonds. En y participant, vous progresserez dans un arbre de compétence unique, et serez ainsi en mesure de personnaliser votre expérience, en modifiant les récompenses, les apparitions de monstres, ou en ajoutant des mécaniques supplémentaires. Selon Blizzard, il s'agira d'un moyen de « façonner votre propre endgame ».







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Haine résonnante

Les plans de guerre ne seront pas le seul ajout à apporter du piquant à l'endgame de Diablo IV. En plus de cela, il sera dans de rares cas possible de mettre la main sur un ticket doré, qui vous autorisera à accéder à l'événement Écho de la Haine, qui consistera à repousser des vagues successives d'adversaires à difficulté croissante. Plus vous serez efficace, plus l'événement durera longtemps et vos récompenses seront meilleures.







Refonte de l'arbre des talents

Dans l'optique de diversifier les builds et d'accentuer les possibilités en matière de personnalisation, tous les arbres de talents pour chaque classe seront repensés sur Lord of Hatred. L'objectif est de vous offrir davantage de combinaisons, tout en faisant en sorte que n'importe quel build puisse être joué dès le début de l'expérience, sans ne nécessiter des équipements précis et parfois difficiles à se procurer. Pour ce faire, chaque sort pourra être transformé directement via l'arbre.





Talisman et Cube horadrique

Lord of Hatred marquera le retour des ensembles, à travers la mécanique du Talisman. Une fois que vous l'aurez acquis, vous pourrez inclure des Charmes, ce qui déverrouillera des bonus de set supplémentaires. Qui plus est, le Cube horadrique, un outil emprunté à Diablo II qui vous permettra de crafter des légendaires présentant de nouvelles propriétés, en améliorant des pièces en qualité unique ou légendaire, ou encore en les transmutant.













Filtrage des loots

Enfin, Blizzard a annoncé l'introduction d'un système avancé de filtrage des butins, paramétrable selon vos besoins et préférences.





Il sera ainsi possible de ne choisir de ramasser que les pièces avec affixes ou les uniques, ce qui vous évitera des allers et retours intempestifs en ville.





Ils vont devenir dingues à la BlizzCon quand on va annoncer ça !

Malgré toutes ces déclarations majeures, Blizzard a tout de même conclu la diffusion en laissant planer le mystère. Le développeur a indiqué que d'autres révélations relatives àsont programmées avec la BlizzCon en septembre 2026 :

Difficile aujourd'hui d'imaginer ce qui pourrait arriver de mieux encore sur le jeu, et quoi qu'il en soit, l'attente ne sera pas longue : Lord of Hatred réserve des nouveautés qui viendront bouleverser nos habitudes et apporter une grande variété à tous les niveaux. Rendez-vous alors en avril prochain pour faire vos premiers pas à Skovos, incarner un démoniste, et mettre en place vos plans de guerre.