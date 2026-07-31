Diablo IV : Vous allez enfin obtenir l'objet Mythique exact dont votre build a besoin en saison 15

S'optimiser sera plus simple en saison 15 de Diablo IV qu'à l'heure actuelle : le facteur chance dans la fabrication des objets mythiques va disparaître.

À la suite des reproches adressés au système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV, Blizzard revoit entièrement sa copie pour la saison suivante. La publication des nouveautés à venir sur le PTR 3.2.0 a révélé des changements majeurs concernant le crafting d'équipements mythiques.

La communauté a eu gain de cause : la fabrication des pièces mythiques va changer en saison 15

La saison 14 de Diablo IV n'a pas franchement fait l'unanimité, et cela est en grande partie lié au système de fabrication des objets mythiques, fortement dépendant de votre RNG. Blizzard avait tenté d'apaiser les esprits avec une solution de compromis : deux statistiques fixes et deux aléatoires, et en augmentant le taux de drop de ces pièces tant convoitées. Or, cette demi-mesure n'a pas convaincu, et le développeur propose des ajustements qui devraient vous plaire pour la saison 15.

Nous avons pris vos commentaires en compte et travaillons à améliorer davantage les objets uniques mythiques et mythiques emblématiques. Le système sera ainsi simplifié pour vous offrir plus de possibilités en matière d'artisanat et vous donner bien plus de contrôle sur cette pièce de choix qui vous permettra d'atteindre les plus hauts sommets avec votre configuration.

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Un système qui ne laissera aucune place au facteur chance

En saison 15 de Diablo IV, le cube horadrique et le joaillier pourront toujours être sollicités pour fabriquer des objets mythiques, mais les résultats seront « beaucoup plus prévisibles ». Le cube horadrique comprendra une nouvelle recette, « Améliorer directement des objets au niveau mythique ». Elle aura pour effet de vous offrir un objet équivalent à la pièce initiale, qui sera considéré comme un équipement artisanal. Autrement dit, vous pourrez transformer un objet aux caractéristiques parfaites en sa version mythique.

Vous ne pourrez toujours n'en porter qu'un, mais ce ne sera plus le cas de ceux obtenus par l'intermédiaire du joaillier. La recette de fabrication de runes de ce dernier permettra d'ailleurs de choisir un emplacement pour fabriquer un objet de classe unique mythique aléatoire approprié. Notez aussi que la recette d'artisanat de la cache mythique de la forge pourra de son côté « générer des objets uniques mythiques ou mythiques emblématiques adaptés à votre classe ». Enfin, tous les objets mythiques emblématiques existeront sous forme unique, ce qui vous facilitera la progression, car vous les obtiendrez plus tôt.

Ces changements seront testés sur le PTR du 4 au 11 août 2026, et la saison 15 de Diablo IV devrait sortir au mois de septembre prochain. Il ne vous reste donc plus très longtemps à patienter pour vous débarrasser une bonne fois pour toutes de la RNG dans lors du crafting d'objets mythiques.