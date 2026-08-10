Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch

Malgré une période de turbulences pour la division XBOX, marquée par des milliers de licenciements, un studio tire son épingle du jeu. Des communications internes révèlent que Blizzard signe l'une des meilleures années financières de son histoire, portée par les excellentes performances de ses licences phares.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période assez compliquée, et la division XBOX de Microsoft n'échappe pas à cette violente tempête. Alors que l'entreprise américaine a récemment annoncé la suppression de milliers de postes à travers ses différentes entités, un document confidentiel (via Windows Central) vient nuancer ce tableau bien sombre. Contre toute attente, Blizzard Entertainment s'impose comme le véritable moteur financier du groupe, affichant des résultats exceptionnels qui contrastent fortement avec la restructuration globale en cours.

Une année record portée par des piliers historiques

Selon un courriel interne rédigé par Johanna Faries, la présidente de Blizzard, et rapporté par la presse américaine, le célèbre studio californien a clôturé l'année fiscale en tant qu'entité la plus performante de toute la division XBOX. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque l'entreprise vient de signer la troisième meilleure année de toute son histoire en matière de revenus globaux. Une performance remarquable qui repose principalement sur les épaules de deux géants de son catalogue.

Le succès fulgurant de l'extension de Diablo IV et le regain de popularité d'Overwatch ont été les principaux moteurs de cette croissance inespérée. Le jeu de tir compétitif a d'ailleurs enregistré son trimestre le plus prolifique depuis 2022, confirmant une dynamique de progression constante.

Dans son message adressé aux équipes, Johanna Faries ne cache pas son enthousiasme face à ces excellents résultats.

Cette année écoulée a marqué notre troisième meilleur exercice fiscal en termes de chiffre d'affaires dans l'histoire de Blizzard. Diablo 4 et Overwatch ont particulièrement tiré cette performance exceptionnelle vers le haut.

Un contraste saisissant avec la crise chez Xbox

Cette santé de fer apparaît pourtant en total décalage avec la réalité vécue par d'autres studios appartenant à Microsoft. Le géant américain a effectué une vague de licenciements touchant plus de 3 000 employés au début du mois de juillet, dont la moitié a dû quitter l'entreprise avec effet immédiat. Des structures renommées ont été durement frappées par cette réorganisation brutale, tandis que Blizzard semble pour l'instant relativement préservé par ces coupes budgétaires massives, bien que l'incertitude demeure pour les mois à venir.

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Malgré ce contexte difficile, Microsoft compte plus que jamais sur la rentabilité de Blizzard pour redresser ses finances et rassurer ses investisseurs.

Fort de ce bilan financier très positif, Blizzard prépare désormais l'avenir avec une ambition renouvelée. L'attention se porte déjà sur la prochaine édition de la BlizzCon, l'événement communautaire majeur du studio qui fera son grand retour. La présidente de l'entreprise espère que cette convention servira de tremplin pour lancer une nouvelle ère de créativité et d'engouement.

Les rumeurs vont déjà bon train concernant les annonces potentielles. Les joueurs espèrent notamment découvrir un nouveau jeu de tir dans l'univers de StarCraft, ainsi que des nouveautés majeures pour World of Warcraft. Si les résultats actuels prouvent que les licences historiques ont encore de beaux jours devant elles, Blizzard devra confirmer cette dynamique positive en proposant un contenu qui plaît à son public. Rendez-vous les 12 et 13 septembre, pour découvrir tout ça.