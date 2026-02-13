Diablo II: Resurrected : Le démoniste n'est pas la seule surprise de Reign of the Warlock

L'introduction de la classe du démoniste est accompagnée d'autres nouveautés sur Diablo II: Resurrected avec le DLC Reign of the Warlock.
En février 2026, Blizzard a partagé une diffusion à l'occasion des 30 ans de la franchise Diablo, dans le but de présenter les grandes nouveautés à venir. Les joueurs vont ainsi pouvoir incarner un démoniste, et concernant Diablo II: Resurrected
, cette nouvelle classe n'arrive pas seule.
Le démoniste est disponible avec Reign of the Warlock sur Diablo II: Resurrected
La diffusion du 30ème anniversaire de Diablo
en a surpris plus d'un. Alors que beaucoup s'attendaient à des ajouts uniquement sur Diablo IV, il s'avère le Warlock
est aussi proposé sur Diablo II: Resurrected
et Diablo Immortal. Cela faisait plus de deux décennies que Diablo II n'avait pas obtenu de nouvelle classe, et Timothy Vasconcellos, le directeur du design au sein de l'équipe Diablo Legacy, a d'ailleurs affirmé que si le démoniste rencontrait le succès, d'autres ajouts seraient considérés.
Nous sommes enthousiastes à l'idée de l'opportunité que nous avons actuellement d'observer ce que la communauté pense de ce que nous créons… si l'accueil est positif et que les joueurs disent : non, vous avez réellement réussi cette danse très délicate consistant à préserver le jeu de 1999, alors peut-être pourrons-nous réfléchir à la manière de saisir ces opportunités à l'avenir. Mais il faut absolument réussir cela ; sinon, en essayant de le faire progresser, nous risquons de tuer le jeu.
Il est d'ores et déjà possible de créer un démoniste en faisant l'acquisition du DLC Reign of the Warlock
, et d'invoquer des démons, de les lier, ou même des les dévorer pour bénéficier de bonus temporaires.
Des Actes terrorisés, les Hérauts de la terreur, les Anciens colossaux et des améliorations de vie également au programme
En plus d'inclure une classe supplémentaire, Blizzard ajoute aussi la possibilité des zones de terreur améliorées
, dans lesquelles vous recevrez des consommables. Concrètement, vous devez choisir quel acte sera terrorisé, ce qui surchargera ses zones, augmentera la difficulté, et bien sûr, accordera de meilleurs butins.
En mode Difficulté Enfer
, vous rencontrerez en outre des Hérauts de la terreur
, des chasseurs traquant les joueurs, et vous aurez l'occasion de découvrir des statues en éliminant le boss final des actes terrorisés. En combinant 5 statues dans le Cube horadrique, vous débloquerez un « nouveau combat de boss ultime », les Anciens colossaux.
Enfin, la mise à jour ajoute des améliorations de la qualité de vie, notamment un système de filtrage de butins, des onglets de stockage améliorés permettant d'empiler par exemple vos gemmes, ainsi qu'une chronique pour assurer le suivi des objets collectés.Reign of the Warlock
est disponible à l'achat via la boutique Battle.net, au prix de 24,99 €. Rendez-vous donc sur Diablo II: Resurrected
sans tarder pour incarner un démoniste et relever de nouveaux défis.
commentaire (1)
Je vais tester.