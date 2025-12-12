Diablo 4 : Lord of Hatred, quelle est la date de sortie de la seconde extension ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de Lord of Hatred, la prochaine extension de Diablo IV, dans cet article.

En décembre 2025, Blizzard dévoilait le nom de la prochaine extension de Diablo IV : Lord of Hatred. Le développeur en a profité pour révéler quelques détails sur ce point, tout en spécifiant sa date de sortie.





Quand va sortir Lord of Hatred, le 2ème DLC de Diablo IV ?

La communauté l'attendait, et elle sera bientôt réalité. La seconde extension de Diablo IV, Lord of Hatred, arrivera au printemps 2026, puisque sa date de sortie a été fixée au mardi 28 avril à 1 heure en France. Certaines informations à son sujet ont déjà été dévoilées, et nous savons ainsi qu'elle sera axée sur Méphisto et introduira une région inédite, Skovos, le « berceau des Askari, mené par la reine des amazones et la reine des oracles. C'est le foyer de Lilith et d'Inarius, et le berceau ancestral de la première civilisation. »





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nouvel arbre de talents pour toutes les classes, dans l'optique de développer les options de personnalisation de gameplay

introduction des plans de guerre, pour façonner son propre endgame

événement de la haine résonnante accessible grâce à un ticket doré

systèmes du talisman et du cube horadrique, marquant l'ajout des bonus d'ensemble

système avancé de filtrage des butins







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Blizzard a révélé ces informations au cours de la diffusion célébrant les 30 ans de la franchise en février 2026, mais laavait été communiquée auparavant, lors de l'annonce du nom de l'extension en décembre 2025.Davantage de détails seront encore communiqués au cours des semaines à venir, alors ne manquez pas de suivre l'actualité depour ne rien rater, et bien vous préparer à vivre une toute nouvelle aventure à Sanctuaire.