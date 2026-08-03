Diablo 4 : Saison 15, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 15 de Diablo IV dans cet article.

La saison de l'Éveil de la Mort de Diablo IV n'a pas fait l'unanimité, principalement en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des équipements mythiques adaptés à son build, mais les choses vont bientôt évoluer dans le bon sens. Blizzard prévoit en effet des ajustements majeurs concernant ce système, ainsi que d'autres nouveautés variées, comme les donjons de défi, les éclats spirituels, ou encore, l'ajout d'objets hérités des anciens Diablo. Afin de faciliter l'organisation de votre emploi du temps et ne rien manquer de la saison 15 de Diablo IV, nous vous indiquons ici sa date de sortie.

Quand va sortir la saison 15 de Diablo IV ?

En août 2026, les joueurs de Diablo IV peuvent se rendre sur le royaume public de test (PTR) du 4 au 11 août à 19 heures, afin de découvrir ce que réserve ce prochain chapitre du titre de Blizzard. Même si le développeur n'a pas encore annoncé officiellement la date de sortie de la saison 15 pour l'instant, nous estimons, grâce au Reliquaire, qu'elle devrait être lancée le mardi 15 septembre 2026 à 19 heures en France.

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Cette nouvelle saison viendra vous apporter de grands pouvoirs, les éclats spirituels, et vous permettra de récupérer bien plus facilement qu'en saison 14 le mythique dont vous avez besoin. Vous n'aurez plus non plus à recréer un personnage : il sera possible de garder celui que possédez déjà grâce à la fonctionnalité Renaissance (mais vous ne sera pas exempté de pexing). En outre, vous serez invité à participer à des donjons de défi, et serez parfois embusqué par un démon via l'Overland.

Les nostalgiques des anciennes versions du jeu apprécieront de retrouver des équipements empruntés à Diablo, Diablo II et Diablo III, par exemple la Pierre de Jordanie, bien que certains seront légèrement modifiés par rapport à leur version d'origine. Des charmes mythiques uniques seront aussi de la partie, ainsi que la boîte aux lettres horadrique, qui vous réservera de temps en temps d'agréables surprises.

Blizzard en dira plus à propos de cette saison 15 de Diablo IV lors de la BlizzCon de septembre 2026, qui aura vraisemblablement lieu juste avant qu'elle ne sorte. Il se peut donc que d'autres ajouts soient révélés, mais pour le savoir, il faudra patienter encore un peu.