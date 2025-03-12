Diablo 4 : Quelle est la date de sortie de la saison 8 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 8 de Diablo IV dans cet article.
Alors que la saison des maléfices de Diablo IV
bat son plein, Blizzard a déployé le PTR de la huitième saison du 11 au 18 mars 2025, et le développeur en a profité pour présenter les nouveautés qui arriveront en même temps au cours d'un feu de camp. De belles surprises vous attendent bientôt, et pour vous aider à vous organiser en prévision de ce lancement, nous vous indiquons ici la date de sortie de la saison 8 de Diablo IV.
Quand la saison 8 de Diablo IV sera disponible ?
Même si Blizzard ne l'a pas encore annoncé officiellement à l'heure où nous écrivons ces lignes, la saison 8 de Diablo IV devrait débuter le mardi 29 avril 2025 à 19 heures en France.
En effet, le développeur avait précisé que la saison 7 sera prolongée de deux semaines
, et qu'elle se terminera donc à cette date. Chaque nouvelle saison du jeu commence toujours lorsque celle en cours prend fin, et cela se déroule le plus souvent un mardi, c'est pourquoi cette estimation risque bel et bien de se révéler correcte.
À compter de cette date, vous pourrez découvrir les nouveautés que la saison 8 a à offrir, et le programme s'annonce chargé. Tout d'abord, votre progression vers le niveau maximal prendra plus de temps que pendant de la saison des Maléfices étant donné que Blizzard prévoit d'augmenter la difficulté du jeu
. Il sera peu à peu possible de récolter différents Pouvoirs de boss (Boss Powers)
pour gagner en puissance, en affrontant des boss spécifiques ou en participants à l'événement saisonnier des Apparitions Incursions
.
Lorsque vous serez prêt, vous n'aurez plus qu'à tenter de relever le plus grand défi de la saison : vaincre le démon Belial
, qui fera son grand retour sur Diablo IV
en tant que boss suprême, et promet un combat épique et intense.
Pour rappel, toutes ces nouveautés peuvent d'ores et déjà être testées sur le PTR, disponible du 11 au 18 mars 2025.
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