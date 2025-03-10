Diablo 4 : Les Pouvoirs de Boss de la saison 8 sont connus, la liste détaillée de leurs effets (Boss Powers)

Retrouvez la liste des 24 Boss Powers à venir sur Diablo IV en saison 8 dans cet article.
La saison 8 de Diablo IV
amènera la mécanique des Boss Powers
, qui vous permettra de bénéficier d'un effet spécial pour votre personnage en récupérant les pouvoirs sur les boss de Sanctuaire et en les affrontant pour la première fois. Au total, il en existera 24, et vous en utiliserez 4 pour créer une puissante combinaison avec 1 pouvoir principal et 3 modificateurs. Afin de vous aider à y voir plus clair sur vos possibilités, nous vous listons ci-dessous les Pouvoirs de Boss de la saison 8 ainsi que leurs effets.
Quels sont les Pouvoirs de Boss de la saison 8 de Diablo IV ?
Boss mondiaux
Chest Beam → Mort Vagabonde
Poison Breath → Ashava
- Principal : Lorsque vous canalisez une compétence, un faisceau apparaît et inflige 300 % de dégâts de Gelure par seconde. Les ennemis touchés subissent 50 % [x] de dégâts supplémentaires de votre part pendant 1 seconde.
- Modificateur : Votre Pouvoir de Boss Principal exécute instantanément les ennemis non-boss ayant moins de 15 % de vie. Lorsque vous exécutez un ennemi, vous gagnez 25 Ressources primaires.
Explosive Ore → Avarice
- Principal : Toucher un ennemi affecté par un effet de Dégâts sur la Durée génère une vague d'acide qui inflige 400 % de dégâts de Poison sur 4 secondes. Applique 10 % de Poison supplémentaire pour chaque 1 % de la vie actuelle de la cible affectée par un effet de Dégâts sur la Durée.
- Modificateur : Une fois par activation, infliger des dégâts avec votre Pouvoir de Boss Principal applique également 45 % de dégâts de Poison sur 3 secondes.
- Principal : Lorsque vous obtenez un excès de Ressources primaires, vous générez un Fragment de minerai. Après 2,5 secondes, il explose et inflige 700 % de dégâts de Feu. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 Fragments de minerai à la fois.
- Modificateur : Activer votre Pouvoir de Boss Principal consomme toutes vos Ressources primaires pour augmenter ses dégâts de 1,5 % [x] par point de Ressource dépensé.
Apparitions
Allek's Talons
Beastmaster's Training
- Principal : Lancer une compétence de base applique 200 % de dégâts Électrisants sur 4 secondes aux ennemis touchés.
- Modificateur : Augmente votre vitesse de déplacement de 5 %, augmentée de 0,5 % pour chaque 1 % de Réduction de Temps de Recharge que vous possédez, jusqu'à un maximum de 11 %.
Blackmailer's Sabotage
- Principal : Chaque fois que vous lancez une compétence d'Invocation ou appelez un Mercenaire en renfort, l'un de vos Invocations ou Mercenaires provoque les ennemis et bénéficie d'une réduction de dégâts de 40 %.
- Modificateur : Vos Invocations infligent 5 % [x] de dégâts supplémentaires, augmentés de 0,25 % [x] pour chaque 1 % de Bonus aux Dégâts de Coup Critique que vous possédez via des objets et le Parangon, jusqu'à un maximum de 17 % [x].
Flesh Reaper's Disruption
- Principal : Lancer une compétence principale alors que vous avez une Barrière renverse les ennemis proches pendant 1,1 seconde. Cela ne peut pas se produire plus d'une fois toutes les 5 secondes sur le même ennemi.
- Modificateur : Chaque fois que vous gagnez du Renforcement, vous obtenez également 20 % de ce montant en tant que Barrière.
Hatred's Embrace's Haste
- Principal : Infliger des dégâts à un ennemi Vulnérable lui retire son statut et l'étourdit ainsi que les ennemis environnants pendant 0,5 seconde. Cet Étourdissement applique 100 % de Ralentissement supplémentaire aux Boss.
- Modificateur : Vous gagnez 5 % [x] de dégâts supplémentaires aux ennemis Vulnérables, augmentés de 0,25 % [x] pour chaque 1 % de Bonus de Durée de Contrôle de Foule que vous possédez, jusqu'à un maximum de 10,5 % [x].
Kirma's Sparks
- Principal : Lancer une compétence d'Ombre ou de Feu augmente votre vitesse de déplacement de 1,1 % pendant 3 secondes, jusqu'à un maximum de 11 %.
- Modificateur : Vous gagnez 5 % [+] de chances de Coup Critique, augmentées de 0,5 % [+] pour chaque 1 % de Résistance à l'Ombre que vous possédez, jusqu'à un maximum de 22,5 % [+].
Outlaw Sharpshooter's Eye
- Principal : Lorsque vous Esquivez, applique 200 % de dégâts Électrisants sur 4 secondes aux ennemis proches.
- Modificateur : Le temps de recharge de votre Esquive est réduit de 5 %, augmenté de 0,2 % pour chaque 1 % de Résistance à la Foudre obtenue via des bonus, jusqu'à un maximum de 11 %.
Sinerat's Flames
- Principal : Infliger des Dégâts Directs à un ennemi éloigné le ralentit ainsi que les ennemis environnants de 40 % pendant 5 secondes.
- Modificateur : Vous infligez plus de dégâts aux ennemis plus ils sont éloignés, jusqu'à un maximum de 10,5 % [x].
Skerg's Toxins
- Principal : Utiliser une compétence de Mobilité Brûle les ennemis proches pour 200 % de dégâts de Brûlure sur 4 secondes.
- Modificateur : Vous gagnez 5 % [x] de dégâts augmentés pour tous les Éléments. Pour chaque 1 % de Résistance élémentaire obtenue via des bonus, vous gagnez 0,2 % [x] de dégâts supplémentaires pour cet Élément, jusqu'à un maximum de 15,5 % [x].
Torusk's Rage
- Principal : Lorsqu'un ennemi vous applique un effet de Dégâts sur la Durée, il subit 1000 % de dégâts de Poison sur 4 secondes.
- Modificateur : Lorsque vous subissez des dégâts d'un effet de Dégâts sur la Durée, vous avez 5 % de chance d'être soigné à la place, augmenté de 50 % de votre Résistance au Poison via des bonus, jusqu'à un maximum de 12 %.
- Principal : Infliger des dégâts à un ennemi sous l'effet d'un Contrôle de Foule le rend ainsi que les ennemis environnants Insensibles, mais vous gagnez 10,5 % [x] de Dégâts, Vitesse d'Attaque et Vitesse de Déplacement supplémentaires pendant 3 secondes.
- Modificateur : Vous gagnez 5 % [+] de Vitesse d'Attaque, augmentée de 0,25 % [+] pour chaque 1 % de Dégâts contre les ennemis sous Contrôle de Foule que vous possédez, jusqu'à un maximum de 10,5 % [+].
Boss de repaire
Crystal Decoy → Belial
Wind of Hate → Lilith
- Principal : Lorsque vous lancez une compétence d'Agilité, Défensive ou Macabre, un cristal apparaît, provoquant les ennemis et explosant après 3 secondes, infligeant 600 % de dégâts d'Ombre.
- Modificateur : Activer votre Pouvoir Principal de Boss Effraie les ennemis proches pendant 0,75 seconde et leur inflige 50 % de dégâts d'Ombre.
Burrow → Duriel
- Principal : Lorsque vous lancez une compétence, une vague de pointes attaque les ennemis pendant 2 secondes et inflige 250 % de dégâts Physiques. Les ennemis subissent 60 % [x] de dégâts supplémentaires du Vent de Haine à chaque coup, jusqu'à un maximum de 300 % [x].
- Modificateur : Toucher un ennemi Élite avec un Pouvoir Principal de Boss crée un Clone Putréfié inerte avec 10 % de sa Vie Maximale pendant 15 secondes. Tuer le Clone retire 5,25 % de la Vie de l'Élite. Un Élite peut avoir jusqu'à 3 Clones Putréfiés actifs simultanément, sauf les Boss Mondiaux.
Eye Beams → Belial (Exalté)
- Principal : Lorsque vous Esquivez, vous vous enfouissez sous terre, immobilisant les ennemis proches pendant 5 secondes et infligeant 200 % de dégâts à l'entrée et à la sortie. Vous infligez 200 % de dégâts toutes les 0,25 secondes en étant enfoui. Le temps de recharge d'Esquive est augmenté de 4 secondes, et la Réduction de Temps de Recharge sur Esquive est 50 % moins efficace.
- Modificateur : Activer votre Pouvoir Principal de Boss vous confère 21 % [+] de chances d'Esquive supplémentaires pendant 2 secondes. Chaque fois que vous Esquivez une attaque, vous Immobilisez les ennemis proches pendant 3 secondes.
Flaming Skull → Andarielle
- Principal : Après avoir bu une potion de soin, vous gagnez 75 % de Réduction des Dégâts pendant 2 secondes et invoquez des rayons oculaires qui Corrompent les ennemis pour 1 750 % de dégâts sur 3,5 secondes. Ensuite, votre Potion de Soin est désactivée pendant 5 secondes. Vous pouvez boire votre Potion de Soin même à pleine vie.
- Modificateur : Activer votre Pouvoir Principal de Boss vous confère un Camouflage inébranlable pendant 2 secondes. Vous infligez 11 % [x] de Dégâts de Domination supplémentaires lorsque vous êtes Camouflé.
Beast in the Ice's Sleet → Bête dans la Glace
- Principal : Après être resté immobile pendant 1 seconde, invoque un crâne pendant 4 secondes qui tourne autour de vous et crache du feu, Brûlant les ennemis pour 1 200 % de dégâts sur 3 secondes.
- Modificateur : Les ennemis en train de Brûler subissent 21 % de dégâts supplémentaires de vos effets de Dégâts sur la Durée. Pendant 5 secondes après l'activation de votre Pouvoir Principal de Boss, toutes vos autres attaques Brûlent les ennemis pour 1 800 % de dégâts sur 3 secondes.
Lightning Square → Grigoire
- Principal : Après avoir lancé 3 compétences qui appliquent un effet de Contrôle de Foule ou d'Étourdissement, projette des pointes de glace infligeant 800 % de dégâts de Froid et Gelant les ennemis pendant 2 secondes.
- Modificateur : Votre Pouvoir Principal de Boss Fige désormais les ennemis qu'il touche pour 2,5 % [x].
Blood Pool → Lord Zir
- Principal : Après avoir lancé une Compétence de Base, des éclairs se propagent pendant 1,2 seconde, infligeant 300 % de dégâts de Foudre par impact.
- Modificateur : Une fois par activation, infliger des dégâts à un ennemi avec votre Pouvoir Principal de Boss Étourdit les ennemis touchés pendant 0,25 seconde.
Life Steal → Varshan
- Principal : Après avoir infligé des dégâts à un ennemi, fait apparaître une mare de sang qui inflige 400 % de dégâts de Saignement par seconde pendant 4 secondes. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 mares actives en même temps.
- Modificateur : Activer votre Pouvoir Principal de Boss vous soigne de 5,5 % de votre Vie Maximale sur 3 secondes.
Lobbed Bombs → Urivar
- Principal : Chaque fois que vous perdez 25 % de votre Vie Maximale, attache un rayon suceur à l'attaquant qui vous rend 10 % de votre Vie Maximale et lui inflige 1 200 % de dégâts de Corruption sur 3 secondes.
- Modificateur : Activer votre Pouvoir Principal de Boss inflige 200 % de dégâts de Corruption aux ennemis proches sur 2 secondes.
Hatred's Volley → Harbringer
- Principal : Après avoir lancé une Compétence Ultime, lance 4 bombes qui infligent 800 % de dégâts de Feu et réduisent le temps de recharge de votre Compétence Ultime de 5 secondes.
- Modificateur : Tuer un ennemi avec votre Pouvoir Principal de Boss réduit le temps de recharge de votre Compétence Ultime de 0,2 seconde.
- Principal : Après avoir infligé des dégâts à un ennemi Vulnérable, tire des projectiles perçants qui durent 1,3 seconde, infligeant 400 % de dégâts de Feu et appliquant Vulnérable. Inflige 40 % [x] de dégâts supplémentaires aux ennemis Vulnérables.
- Modificateur : Lancer une Compétence de Base alors que votre Ressource Principale est au maximum la consomme entièrement pour rendre tous les ennemis proches Vulnérables. Activer votre Pouvoir Principal de Boss vous confère 11 % [x] de Dégâts accrus contre les ennemis Vulnérables pendant 5 secondes.
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