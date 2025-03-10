Diablo 4 : Blizzard prévoit d'augmenter la difficulté du jeu en saison 8

L'accès au endgame Diablo IV serait devenu un peu trop facile, et Blizzard compte bien ralentir votre progression en saison 8.
La saison 8 de Diablo IV
arrivera fin avril 2025, et Blizzard a organisé un feu de camp en février juste avant le lancement du PTR afin de présenter les nouveautés à venir. Ainsi, nous avons appris le retour de Belial en tant que boss à part entière
, mais aussi que le développeur prévoit un changement de direction concernant la difficulté globale du jeu.
Le Tourment IV sera plus difficile à atteindre en saison 8 de Diablo IV
Le feu de camp du 7 mars 2025 a permis à Blizzard de révéler prévoir des ajustements significatifs pour accentuer la difficulté vers le endgame de Diablo IV
. En effet, le chemin vers le niveau maximal et le Tourment le plus élevé est devenu trop facile pour beaucoup au cours des dernières saisons, si bien qu'il est tant d'y remédier.
Il est vrai que selon les statistiques fournies par le développeur, « les joueurs ont atteint le niveau maximal bien plus en rapidement en saison 7 qu'auparavant
», étant donné que 9 heures étaient nécessaires contre 15 à 17 en saison 6
, d'où la nécessité de « rééquilibrer l'expérience entre les niveaux 1 et 25 »
. De la même façon, l'accès au Tourment le plus difficile interviendra plus tard
que durant la saison des Maléfices, si bien que vous devriez avoir besoin de plus de temps pour l'atteindre (le Tourment IV sera équivalent au Tier 76 de la Fosse en S7).
Une ascension trop rapide vers le endgame, même sur un personnage secondaire, ne correspond pas à ce que Blizzard souhaite offrir sur Diablo IV
, d'autant que l'acquisition de légendaires est actuellement trop simple
.
Pour le moment, vous obtenez une pièce légendaire toutes les 3 à 4 minutes pendant la première heure de jeu, ce qui n'est pas gratifiant. Leur rareté va donc s'accroître,
ce qui ralentira inéluctablement votre progression.
Ces nouvelles n'ont pas fait l'unanimité au sein de la communauté, en témoignent les remarques des joueurs ayant commenté la vidéo du feu de camp. Certains estiment que ces changements sont encore trop légers, tandis que d'autres au contraire ont expliqué que seuls les streamers se plaignaient d'une montée en niveau trop rapide. Cette étape serait effectivement pénible pour ceux qui aspirent à évoluer sur le contenu endgame, et il est vrai que les premiers niveaux du jeu sont marqués par un sentiment de lenteur.
Il apparaît ainsi qu'il sera difficile pour Blizzard de trouver le juste équilibrage, mais le PTR servira précisément à effectuer des tests et peut-être apporter d'autres modifications. Le serveur ouvrira le 11 mars et fermera le 18, vous aurez donc une semaine pour constater par vous-même les nouveautés et partager votre retour au développeur.
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