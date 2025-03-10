Diablo 4 : L'événement phare de la saison 8, les Apparitions Incursions, se dévoile

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 mars 2025 à 12h51
Au cours d'un feu de camp relatif à la saison 8 de Diablo IV, Blizzard a levé le voile sur l'événement qui succèdera aux Chasses aux Têtes, les Apparitions Incursions.
Diablo 4 : L'événement phare de la saison 8, les Apparitions Incursions, se dévoile
Le 7 mars 2025, Blizzard organisait un feu de camp pour présenter la saison 8 de Diablo IV. Le développeur a ainsi révélé le retour du démon Belial, et a expliqué aux joueurs que la montée en niveau et l'accès au Tourment IV prendront plus de temps qu'à l'heure actuelle. Les détails concernant le nouvel événement saisonnier, « Apparition Incursions », ont également été communiqués.

Blizzard explique le fonctionnement des Apparitions Incursions à venir sur Diablo IV en saison 8

Chaque saison de Diablo IV introduit un événement spécial, et après les Chasses aux têtes, vous pourrez participer à des « Apparition Incursions » dès le lancement de la saison 8 fin avril prochain. Cette activité sera centrée sur Belial, le Seigneur du Mensonge, un adversaire qui avait donné du fil à retordre aux joueurs sur Diablo III. Il aura tendance à vouloir attaquer Sanctuaire pour en prendre possession, et naturellement, votre mission sera de l'en empêcher.

Miniature vidéo

Les Apparitions se produiront régulièrement dans le monde, et les participants seront confrontés à plusieurs vagues d'ennemies comprenant deux Apparitions de boss aléatoires parmi 10 possibilités avant de se mesurer à Belial en personne. Chacune des Incursions devrait donc être différente de la précédente, en raison des multiples combinaisons existantes.

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En guise de récompense, vous obtiendrez un « Boss Power », la mécanique principale de la saison 8. D'autres butins pourraient être acquis de cette façon, par exemple des matériaux d'invocation, mais le développeur n'a pas communiqué davantage d'informations sur ce point.

Les Apparitions Incursions pourront être testées dès le 11 mars 2025 sur le PTR, et ce jusqu'au 18. À la suite de vos retours, Blizzard aura un peu plus d'un mois pour apporter les derniers ajustements et peaufiner l'événement avant la sortie de la saison 8, fin avril 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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