Diablo 4 : Garder le même personnage au fil des saisons sera bientôt possible

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 juillet 2026 à 13h25
Une nouvelle fonctionnalité va être ajoutée en saison 15 de Diablo IV : « Renaissance » vous permettra de transférer vos personnages des royaumes éternels vers les saisonniers, mais à une condition.
Diablo 4 : Garder le même personnage au fil des saisons sera bientôt possible

Les grandes nouveautés de la saison 15 de Diablo IV a été présentée, et vous pourrez notamment accroître votre puissance avec les nouveaux pouvoirs des Éclats spirituels et intensifier l'expérience en participant aux donjons de défi. Blizzard apportera également la fonctionnalité « Renaissance », qui vous permettra de convertir vos personnages du royaume éternel en personnages saisonniers.

La fonctionnalité « Renaissance » sera disponible avec la saison 15 de Diablo IV

Habituellement, à chaque fin de saison sur Diablo IV, les personnages sont automatiquement transférés vers le royaume éternel, et vous n'y touchez plus, voire, vous les supprimez pour récupérer leur pseudonyme, ou tout simplement pour faire un peu de place.  En partageant un vaste aperçu de la saison 15, Blizzard a révélé l'ajout de la fonctionnalité « Renaissance ». Vous serez ainsi autorisé à continuer l'aventure dans Sanctuaire avec le même personnage, en le transférant du royaume éternel vers le saisonnier. 

fonctionnalite-renaissance-d4

Ne vous réjouissez cependant pas trop vite. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus à passer par la phase de montée en niveau ; une réinitialisation au niveau 1 est prévue. En revanche, les aspects suivants seront préservés :

  • La classe
  • Le nom
  • L'apparence
  • Le mode (normal ou extrême)
  • Les préférences esthétiques, telles que les transmogrifications, les teintures, les montures, les accessoires, les familiers, les portails et les stèles

L'équipement ne pourra pas non plus être conservé, ce qui n'est pas surprenant. Il vous faudra le placer dans le coffre éternel avant de faire appel à la fonctionnalité « Renaissance », autrement, il sera perdu durant le processus. L'ajout demeure tout de même sympathique, et devrait séduire ceux qui s'attachent un peu trop à leur personnage au cours d'une saison.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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